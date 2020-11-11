Bir Oyuncu, Xbox One S’i Oyuncu Bilgisayarı Yaptı

Bir Reddit kullanıcısı, Xbox One S konsolunu oyuncu bilgisayarı yaptı. Oyuncu, Xbox One’a göre daha küçük, daha hafif olan Xbox One S’in içerisine bilgisayar donanımını sığdırmayı başardı.

Xbox One S, Oyuncu Bilgisayarı Oldu

Markker2992 isimli Reddit kullanıcısı, Xbox One S konsolunu yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’e benzer bir performansa sahip bir oyuncu bilgisayarına dönüştürdü. Reddit kullanıcısı tarafından bilgisayara dönüştürülen oyun konsolu, sekiz çekirdekli AMD RYzen 3700X işlemcisinden güç alıyor. Konsolun içerisine geçtiğimiz yıl tanıtılan ve performansı ile göz dolduran RTX 2060 ekran kartı bulunuyor. Bilgisayarın teknik özellikleri arasında Geil Orion marka 32 GB RAM de yer alıyor.

Reddit kullanıcısı, anakart olarak ASRock B450 ITX, güç kaynağı olarak ise HDPlex 400w HiFi DC-ATX modelini tercih etti. Oyuncu, işlemciyi soğutmak için Noctua NF-A4x10 FLX isimli fanı kullandı. Oyuncu bilgisayarı sahip olduğu 2 TB NVMe SSD sayesinde oyun yükleme sürelerinin de çok hızlı olmasına olanak sağlıyor. 2 TB NVMe SSD, diğer SATA tabanlı SSD’lere kıyasla oyun oynamak için daha idealdir.

Oyuncu, Xbox One S’e bir güç butonu, Blu-Ray sürücüsüne ise yeşil renkli RGB LED aydınlatma ekledi. Kullanıcı, konsolun üst ve yan kısmında ise havalandırma işlemine yardımcı olmak için delikler açtı. Bilgisayarda yer alan işlemci yük altındayken 75 dereceye, ekran kartı ise 80 dereceye ulaştı. Konsolun boyutunun küçük olmasına rağmen yük altındayken bu değerlerin görülmesi oldukça şaşırtıcı.

Markker2992 isimli Reddit kullanıcısı, konsolu bilgisayara dönüştürmek için 1300 dolar (yaklaşık 10.346 TL) harcadı. Söz konusu konsolun ücrete dahil olmadığını belirtelim. Çok güçlü bir bilgisayara dönüştürülen Xbox One S, her ne kadar yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’e benzer performans gösterse de oldukça yüksek maliyete sebep oluyor. Kullanıcı tarafından oluşturulan bilgisayar, diğer kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi gördü.

1300 dolar maliyet ile oluşturulan bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayara dönüştürülen oyun konsolu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.