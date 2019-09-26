Xbox One ve Google Asistan Güçlerini Birleştiriyor

Android işletim sistemine sahip cihazlarda ve Google Home'da kullanılabilen Google Asistan, yepyeni bir özelliğe kavuşuyor!

Xbox One, Google Asistan ile Kontrol Edilebilecek

Yapılan yeni duyuruya göre Xbox One kullanıcıları, artık konsollarını Google Asistan üzerinden kontrol edebilecekler. Google Asistan ile oyunları ve uygulamaları başlatma, konsolu açıp kapatma, videoları duraklatma ve oynatma gibi pek çok işlevden faydalanabilecek olan kullanıcılar, tüm bunları çok basit bir şekilde halledebilecek.

Ancak Asistan'ın direkt Xbox One için yayınlanmayacağını, diğer cihazlar aracılığı ile kontrol edileceğini de belirtelim. Örneğin Google Asistan yüklü iOS veya Android cihazınızla ya da Google Home kitinizle birlikte Xbox üzerinde gerçekleşmesini istediğiniz komutları verebileceksiniz.

Bu destekten faydalanabilmek için öncelikle Xbox for Google Assistant Beta grubuna kayıt olmanız gerekmekte. Bu grup sayesinde beta programa katılabilir ve Xbox üzerinde yapabileceğiniz işlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz. "Hey Google, Xbox'ı aç" gibi pek çok komutla birlikte konsolu akıllı ev cihazı gibi kullanabilirsiniz.

Şu an için bu uygulamada herhangi bir bölge ve dil sınırlandırmasının olup olmadığını bilmiyoruz. Bununla birlikte Reddit üzerinde hazırlanan rehberle birlikte, aklınızda bulunan sorulara cevap alabilirsiniz.