Xbox One X, Türkiye'de Satışa Sunuluyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oyuncuların dört gözle beklediği ve özellikleri ile büyüleyen yeni Xbox One X, Türkiye'de satışa çıkıyor. 4K ve HDR destekli Xbox One X, Mevcut oyun konsollarından yüzde 40 daha güçlü bir donanıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İşte Xbox One X'in özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Microsoft, dünyanın en güçlü oyun konsolu Xbox One X'i Türkiye pazarına dünya ile aynı anda getirerek çok önemli bir adım attı. En son teknoloji ile en güçlü oyunların 4K çözünürlükte buluştuğu Xbox One X ile yazılım geliştiriciler ve oyuncular için en çok tercih edilen oyun platformu olması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni Xbox One X, 7 Kasım 2017′de tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulacak.

Yeni konsolu Türkiye pazarına sunmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirten Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, “Dünyada yaklaşık olarak 1 milyar oyuncu oyun dünyasında yazılım ve hizmetler için bir yılda 125 milyar dolar harcıyor. Oyun pazarı bu sene Microsoft CEO’su Satya Nadella liderliğinde öncelikli beş çözüm alanımızdan biri olarak belirlendi" dedi.

Gökoğlu, "Xbox’da başladığınız bir oyuna PC’de devam edip, tekrar Xbox’a geri dönebiliyorsunuz" diyerek, "Xbox Play Anywhere özelliği ile oyunu bir kere satın alıp hem konsolda hem de PC’de oynayabiliyorsunuz. Amacımız 4K gibi en son teknolojileri kullanarak hem oyun yazanlara hem de oyun oynayanlara ilham verip, heyecanlandıracak interaktif, yenilikçi ve yaratıcı deneyimler geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 31 Milyon Aktif Oyuncu Var

Türkiye’de 31 milyon aktif oyuncunun olduğunu söyleyen Gökoğlu, yazılım ve donanımın eş zamanlı olarak son yıllarda geçirdiği evrim ile oyun pazarının her geçen gün katlanarak büyüdüğüne dikkat çekti.

Gökoğlu, “Araştırma şirketi Newzoo’nun raporlarına göre, Toplam oyun pazarının büyüklüğünün bugün 775 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 322 milyon doları mobil, 433 milyon doları ise PC ve konsollardan gelen rakamlardan oluşuyor. Türkiye, oyun pazarının büyüklüğü ile dünya sıralamasında 18. sırada yer alıyor" dedi.

Halil Gökoğlu, Microsoft olarak nihai amaçlarının Türkiye’deki oyun sektörünü büyütmek ve çözümlere destek olmak olduğunu belirtirken, hem sektöre hem de Türkiye'ye güç katmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın En Güçlü Oyun Konsolu

Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu.

Önceki Xbox modellerinden daha hızlı bir işlemciye ve daha fazla belleğe sahip olan konsol, saniyede 60 kare performansla 4K çözünürlükte oyun oynatabiliyor.

4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleriyle bir hayli dikkat çeken cihaz, adece oyun için 4K deneyimi vermekle kalmıyor, video için de tam 4K görüntü sağlıyor.

Xbox One X Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Satışta olan konsollardan yüzde 40 daha güçlü olan Xbox One X, 7 Kasım’dan itibaren dünya ile aynı anda Türkiye’de 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.