Xbox One X ve Xbox One S’e AMD Desteği Geliyor!

Microsoft, konsol oyunları platformunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce de platforma getirdiği “Xbox Game Pass” özelliğiyle oldukça takdir toplayan şirket, ilerleyen günlerde Xbox One X ve Xbox One S’e yeni bir güncelleme daha getirecek. Bu güncellemeyle birlikte Xbox One X ve Xbox One S konsolları, AMD’nin FreeSync teknolojisine sahip olacak ve 1440p çözünürlüklü ekranlarla uyumlu hale gelecek.

AMD’nin FreeSync özelliği, Nvidia’nın G-Sync özelliği gibi işlev görüyor. Bu özellik sayesinde, ekrandaki yenilenme hızı senkronize ediliyor ve ekranda oluşabilecek görsel dalgalanmalar engellenerek daha net bir oyun deneyimi sağlanıyor. Kısacası bu özellik, işlemci ve ekran arasındaki bağlantı sorunlarını gidererek, görüntüdeki takılma, donma problemlerini ortadan kaldırıyor ve görüntünün iyileştirilmesini sağlıyor.

Xbox One X ve Xbox One S konsolları, 4K desteğine sahip durumda. 4K TV’si olmayanlar için ise Supersampling teknolojisi sayesinde, 1080p çözünürlüğünü destekleyen TV’lerde de kullanılabiliyor. Supersampling teknolojisi, 1080p ekranlarda yeterli görsel iyileştirmeleri sağlasa da 1440p ekranlar için yetersiz kalıyor.

Tam da bu nedenden dolayı Microsoft, yeni güncellemeyle birlikte AMD’nin FreeSync teknolojisini konsollarında kullanacak ve bu sayede 1440p ekranlar için de yeterli görsel iyileştirmeler sağlanmış olacak. Güncellemenin, Xbox One X ve Xbox One S konsolları için yapılacağı açıklandı ancak tam olarak ne zaman geleceği henüz belli değil.