Xbox Oyunları Artık iPhone ve iPad'de Oynanabiliyor

Microsoft, geçtiğimiz ay yayımladığı güncelleme ile beraber Xbox uygulamasının Android sürümü Remote Play özelliği kazanmıştı. Teknoloji devi, Remote Play özelliğini Xbox uygulamasının iOS sürümüne de ekledi. Yeni özellik sayesinde Xbox oyunları artık iPhone ve iPad cihazları üzerinden oynanabilecek.

Xbox Oyunları iPhone ve iPad Üzerinden Nasıl Oynanır?

Geçtiğimiz ay Xbox oyunlarını Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden oynanabilmesine olanak sağlayan Remote Play, Xbox uygulamasının Android sürümüne gelmişti. Remote Play özelliğinin Android'e gelmesinin ardından Twitter üzerinden paylaşılan video ile birlikte yeni özelliğin iPhone ve iPad cihazlarına da geleceği ortaya çıkmıştı. Söz konusu videonun paylaşılması neticesinde iOS kullanıcıları heyecanlanmıştı.

Microsoft, Xbox uygulamasının iOS sürümü için bir güncelleme yayımladı. Xbox iOS uygulaması yayımlanan güncelleme ile beraber Remote Play özelliğine sahip oldu. iOS kullanıcıları Remote Play özelliği sayesinde iPhone ve iPad cihazları üzerinden Xbox oyunlarını oynayabilecek. Yeni özellik, Japonya merkezli teknoloji devi Sony firmasının Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunduğu PS4 Remote Play uygulamasına benziyor.

Daha önce "Console Streaming" olarak isimlendirilen Remote Play sayesinde Wi-Fi, LTE veya 5G bağlantısı üzerinden Xbox konsoluna bağlanabilecek ve oyun konsolunuzda yüklü olan Xbox oyunlarını mobil cihazınız üzerinden sorunsuz ve pratik bir biçimde oynayabilirsiniz. Uygulama şu anda Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S oyunlarını destekliyor.

Xbox Remote Play özelliğinin Microsoft firması tarafından geliştirilen xCloud isimli bulut oyun hizmetinden biraz farklı olduğunu belirtelim. Remote Play özelliğini kullanabilmek için Xbox One konsoluna ve bir adet oyun kontrolcüsüne sahip olmanız gerekiyor. Yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları da yeni özelliği destekleyecek.

Xbox Remote Play, konsolunuzda yüklü olan tüm oyunları doğrudan mobil cihazınız ile ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. xCloud bulut oyun hizmetinde ise Xbox oyun konsoluna ihtiyacınız bulunmuyor. xCloud için ihtiyacınız olan tek şey Xbox Game Pass aboneliği ancak bu hizmet ülkemizde şu anda kullanılamıyor.