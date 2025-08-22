45 Yıllık Efsane Oyun Serisi Ücretsiz Oldu! Mutlaka Oynayın

Arcade oyunlarının efsanesi olan Pac-Man şu sıralar 45. yılını kutluyor. Microsoft, 45 yılın hatırına; Xbox Game Pass Ultimate, Standard ve Core üyelerine özel olarak bir kampanya geliştirdi. Kampanya kapsamında üç farklı Pac-Man oyunu tamamen ücretsiz oldu. Microsoft, ücretsiz Pac-Man serisini duyururken şu ifadeleri kullandı:

Pac-Man oyun tarihinin en tanınmış ikonlarından biri. 45. yılı onuruna bu unutulmaz yapımları denemek artık her zamankinden daha kolay.

Bu oyunlar, Free Play Days kampanyası boyunca ücretsiz olarak indirilebiliyor. Üçü de 24 Ağustos gecesine kadar erişilebilir halde olacak. Sonrasında oyuna devam etmek isteyenler ise indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.

Ücretsiz Pac-Man Oyunları: Pac-Man World Re-Pac

Normal şartlarda 319 TL fiyat etiketiyle satılan Pac-Man World Re-Pac, 1999 yılında yapılan oyunun bir remake versiyonu ve şu an 79,75 TL'ye satılıyor. Çok daha gelişmiş görsellerin eşliğinde Pac-Man, ailesini Toc-Man'dan kurtarmak üzere Ghost Island'da bir maceraya çıkıyor. Pac-Man World Re-Pac fragmanını aşağıda bulabilirsiniz:

Pac-Man World Re-Pac — Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci : Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100

: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 2 GB / AMD Radeon HD 7770 2 GB

: NVIDIA GeForce GTX 650 2 GB / AMD Radeon HD 7770 2 GB Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci : Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB / Intel Arc A380 6 GB

: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB / Intel Arc A380 6 GB Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs Ücretsiz Oldu

Geleneksel tek oyunculu Pac-Man deneyiminin tamamen değiştiği Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs oyununda, 64 kişilik arenada oyuncular karşı karşıya geliyor. Son Pac-Man olarak hayatta kalmaya çalışan oyuncular; pellet, hayalet ve diğer oyuncuları yiyerek oyunu kazanmak için yarışıyor. Bu haliyle Battle Royale deneyimine benzetebileceğimiz oyun, normalde 500 TL'ye satılırken, şu an 125 TL'ye alabiliyorsunuz.

Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs — Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100

Intel Core i3-2100 / AMD FX-4100 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650, 2 GB or AMD Radeon HD 7770, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 650, 2 GB or AMD Radeon HD 7770, 2 GB Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 1080p @ 60 FPS

Maksimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350

Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB / Intel Arc A380 6 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB / Intel Arc A380 6 GB Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

3 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: 2160p @ 60 FPS

Son Ücretsiz Oyun: Pac-Man Museum+

Bu koleksiyonda pek çok oyun türü yer alıyor. Orijinal oyunun yanı sura pek çok spin-off yapımı, sanal bir arcade ortamında deneyimlenebiliyor. Bu oyun normalde 89 TL'ye satılırken şu an 44,50 TL'ye satın alınabiliyor. Kampanya sona erdikten sonra da bu fiyattan satın alınabilecek.

Pac-Man Museum+ Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3-2125 / AMD FX-4350

Intel Core i3-2125 / AMD FX-4350 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 1 GB / AMD Radeon HD 5770 1 GB

Maksimum sistem gereksinimleri: