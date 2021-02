Xbox Series için FPS Boost Duyuruldu: İşte Detaylar!

Amerika menşeli yazılım devi, seçili oyunların kare hızını arttırmak için Xbox Series için FPS Boost özelliğini duyurdu. İlk etapta beş oyunun desteklendiği bu özellik ile ilgili detaylar, haberimizde.

Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarını geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde dünya genelinde eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunmuştu. İki farklı modelle oyuncular ile buluşan bu konsollardan Series X, teknolojik açıdan üst düzey donanım bileşenlerine sahip iken Series S ise orta seviye donanım bileşenlerine sahip. Ne var ki her iki modelin de ortak olduğu özelliklerden bir tanesi, geriye uyumluluk.

Xbox Series S ve X, ilk günden hem donanım hem de yazılım olarak geriye uyumlu olarak satışa sunulmuştu. Haliyle eski nesil konsolların aksesuarları ve oyunları yeni cihazlarda sorunsuz olarak kullanılabiliyor. Bu konuda tam bir destek sunmayı amaçlayan Microsoft, bugün geriye uyumlu oyunlar açısından FPS Boost duyurusunda bulundu.

Xbox Series için FPS Boost Özelliği Detayları

Xbox Wire sitesi üzerinden açıklamada bulunan Xbox Kıdemli Program Yöneticisi Paul Eng, geriye uyumluluk ekibinin geliştirmiş olduğu FPS Boost özelliğinin seçili oyunlarda esas kare hızını ikiye ve hatta dörde katlamak için yeni bir yöntem olduğunu dile getiriyor. Haliyle görsel açıdan daha yumuşak ve bu bağlamda da daha etkileyici bir oynanış deneyimi sağlanıyormuş. Her ne kadar tüm oyunlar için uygulanabilir olmasa da, bu yeni teknik ile oyun motorları daha hızlı sunum yapabiliyor ve esas donanımın sınırları nedeniyle sunulamayan akıcı deneyimin sunulması mümkün oluyormuş.

Oynayış esnasında Xbox düğmesine basıp ara menüyü açtıktan sonra, ekranın sağ üst köşesine baktığınız zaman oynadığınız oyunun FPS Boost özelliğini kullanıp kullanmadığını görebiliyor olacaksınız. Şu an için Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 ve Watch Dogs 2 oyunları bu özelliği desteklerken, ilerleyen zamanlarda daha fazla oyun bu listeye eklenecekmiş.

Microsoft bu İlkbahar mevsiminde yeni bir sistem güncellemesi yayınlanacağını da duyurdu. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar, herhangi bir oyun için “Oyunu Yönet” kısmına gidebilecek ve “Uyumluluk Seçenekleri” ile FPS Boost özelliğini kontrol edebilecekler.

Son olarak Digital Foundry, yukarıdaki bahsi geçen beş oyun için performans testi gerçekleştirmiş. Sonuçlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.