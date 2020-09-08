Xbox Series S Fragmanı Yayınlandı: İlk Resmi Detaylar Ortaya Çıktı!

Bugün, Xbox Series S modelinin resmi olarak en sonunda kendisini gösterdiği gün oldu. Erken saatlerde yaşanan sızıntı silsilesinin ardından Microsoft, ikinci modelin duyurusunu resmi olarak gerçekleştirdi. Yakın bir zaman önce de resmi Xbox Series S fragmanı yayınlandı. Detaylar haberimizde.

$299 / £249.99 fiyat etiketi ile oldukça makul bir fiyata satılacak olan Xbox Series S, orta seviye teknik özelliklere sahip ve üretilmiş en küçük Xbox konsolu olacak. Ayrıca bir disk sürücüsünün olmayacağını hatırlatmamızda da fayda var. Genel olarak baktığımızda hem fazla alan kaplamasını istemeyen, hem uçuk seviyede kalite aramayan ve hem de dijital oyun satın almayı benimsemiş oyuncular için son derece makul bir seçim gibi görünüyor.

Xbox Series S Duyuru Fragmanı Resmi Detaylar ile Geldi

Gün içerisinde yapılan duyuru sırasında ek bir detay sunmamış olan Microsoft, Xbox Series S konsoluyla ilgili resmi fragmanı sonunda yayınladı. Bu fragman, daha önceden _h0x0d_ tarafından sızdırılan ile aynı ama yine de üzerinden bir defa daha geçmekte fayda var.

Xbox Series X ile karşılaştırıldığında % 60 oranında daha küçük olacak Xbox Series S, özel 512 GB NVME SSD ile aynı Xbox Series S gibi inanılmaz hızlı yükleme sürelerine ulaşacak. Ayrıca 1440p çözünürlükte 120 FPS'e kadar destek, Işın İzleme teknolojisi, değişken hızda gölgelendirme ve yenileme hızı, son derece düşük gecikme süreleri, 4K medya oynatma ve oyunlar için 4K çözünürlüğe yükseltme de sunacak.

10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Xbox Series S için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.