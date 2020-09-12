Xbox Series S Geriye Uyumluluk Desteği Detaylandırıldı

Orta seviyeli Xbox Series modeli hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Xbox Series S geriye uyumluluk desteği hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Microsoft, duyurulması uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen Xbox Series S modelini geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştu. Duyurusu ile büyük heyecan yaratan bu model, teknik özellikleri ile oyuncular için iyi bir alternatif olacakmış gibi görünüyor. Amerika menşeli yazılım devi, zaman geçtikçe hakkında yeni detayları da açıklığa kavuşturmaya devam ediyor.

Xbox Series S Geriye Uyumluluk Desteği Nasıl Çalışacak?

Microsoft, yakın bir zaman önce orta seviyeli modelin geriye uyumluluk desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söylenene göre Xbox Series S, Xbox Series X ile aynı geliştirmeleri sunmayacak. En hesaplı yeni nesil konsol olması için tasarlanmış ve yeni nesil oyunları, her ne kadar temelde 4K çözünürlüğe yükseltme ve 120 FPS destekleniyor olsa da 1440p çözünürlükte 60 FPS akıcılığında çalıştıracakmış.

Geliştiricinin esas amacı ile en yüksek kalitede geriye uyumluluk deneyiminin sunulabilmesi için Xbox Series S, iyileştirilmiş doku filtresi, daha yüksek ve daha tutarlı kare hızı, daha hızlı yükleme süreleri ve otomatik HDR ile geriye uyumluluk kütüphanesindeki oyunların Xbox One S versiyonlarını çalıştıracakmış.

Diğer yandan, Xbox Series X ise geriye uyumluluk kütüphanesindeki oyunların Xbox One X versiyonlarını çalıştıracağını ve 4K çözünürlük desteği sunacağını da söylemeden geçmeyelim.