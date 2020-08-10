Microsoft önümüzdeki dönemlerde Xbox Series X ve Xbox Series S olarak adlandırılan iki yeni oyun konsolu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan ikincisi, nispeten uygun fiyatlı bir model olarak dikkatleri çekecek. Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan yeni bir görüntü ile birlikte Xbox Series S kontrolörü sızdırıldı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Xbox Series S Kontrolörü Nasıl Olacak?

Xbox Series S ile birlikte kullanıcılara sunulması beklenen denetleyici, Xbox Series X modelindeki denetleyici ile birebir aynı olacak gibi gözüküyor. Mevcut durumdaki Xbox One kontrolcüleri ile çok büyük benzerlik gösteren yeni kolun genel kalıbı, daha geniş el boyutlarında daha iyi tutum sağlayabilmek adına küçültüldü.

Project Lockhart kod adı ile tanıdığımız Xbox Series S bir yılı aşkın bir süredir sızıntılara konu oluyor ve bu noktada Xbox Series X'ten daha uygun fiyatlı, disksiz bir sürüm olacağı tahmin ediliyor. Tabii bazı performans kısıtlamaları ile karşılaşmamız da mümkün olabilir.

Bu arada ufak bir hatırlatma olarak mevcut durumda kullandığınız Xbox One kolu ve (Kinect hariç) tüm aksesuarlar, şirketin yeni nesil oyun konsolları ile de uyumlu olacak. Bu nedenle çoğu durumda yeni bir denetleyici almak zorunda değilsiniz. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.