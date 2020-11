Xbox Series S Kullanılabilir Depolama Alanı Bilgisi Ortaya Çıktı

Xbox Series S hakkında önemli bir detay daha ortaya çıktı. Konsola bir hafta erken kavuşan bir kullanıcı, Xbox Series S kullanılabilir depolama alanı hakkında paylaşımda bulundu. Görünüşe göre harici depolama kartlarının şimdiden yolu göründü. Detaylar haberimizde.

Xbox Series S ve Xbox Series X dünya genelinde resmi olarak 10 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olsa da, bazı şanslı kişiler şimdiden bu konsollara kavuşmuş durumdalar. Ancak henüz kalkmamış olan ambargo nedeniyle, paylaşımlar sınırlı ölçüde yapılabiliyor ki bunlar da kutu açma videolarından öteye geçemiyor. Bu şanslı kişilerden bir tanesi olan Reddit kullanıcısı spead20, eline bir hafta erken ulaşan Xbox Series S konsolu ile ilgili olarak site üzerinden bir paylaşım yaptıktan, enteresan bir detay sundu.

Xbox Series S Kullanılabilir Depolama Alanı Ne Kadar Olacak?

Donanımsal olarak orta seviyeli bir model olmasının yanı sıra, Xbox Series S 512 GB SSD ile gelecek. Ancak bildiğiniz gibi kullandığımız sistemlerdeki sabit disklerin bir bölümünü, işletim sistemi ve sistem dosyaları için ayrılıyor. Daha önceden ortaya çıkan detaylara göre de yeni nesil konsollardan Xbox Series X'in 802 GB ve PlayStation 5'in ise 664 GB kullanılabilir alan sunacağını öğrenmiştik. Hal böyle olunca, Xbox Series S konsolunda bize sunulacak olan kullanılabilir depolama alanının ne kadar olacağı bir süredir merak konusuydu.

Konsoluna bir hafta erken kavuşan Reddit kullanıcısı spead20, bu müjdeli haberi sitedeki diğer kullanıcılar ile paylaştıktan sonra, Xbox Series S hakkındaki ilk yeni detayı da bizlerle paylaştı. spead20 tarafından belirtilene göre, orta seviyeli yeni nesil konsolda oyunlar ve uygulamalar için bize sunulan kullanılabilir depolama alanı 364 GB olacak. Diğer bir deyişle, işletim sistemi ve sistem dosyaları için 148 GB yer ayrılmış oluyor.

364 GB alanın oldukça kolay bir şekilde dolacağına şüphe yok. Malumunuz başta Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Black Ops Cold War olmak üzere, son çıkan oyunların boyutları güncellemeler ve indirilebilir içerikler ile ürkütücü seviyelere ulaşmaya başlamışken, kullanıcılar için harici depolama kartları hayati önem taşıyacakmış gibi görünüyor. Ancak bu kartların da herkes tarafından satın alınabilecek kadar ucuz olmadıklarını da söylemek gerek. Microsoft tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 1 TB depolama alanı sunan bu kartların her birinin değeri $220 olacak.