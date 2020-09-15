Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Oyun severler olarak bizler için önemli bir gelişme yaşandı. Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye fiyatları açıklandı. Yani bu iki model arasında tercih yaparken hangisinin bize ne kadara patlayacağını öğrenmiş olduk. Detaylar haberimizde.

Microsoft cephesi Xbox Series X ve yakın bir zaman önce resmiyet kazanan Xbox Series S modellerinin tanıtımlarını yapmaya devam ediyor. Mesela son olarak Xbox Series S modelinin geriye uyumluluk desteği hakkında önemli bilgiler verilmişken, birkaç gün önce de her iki modelin çıkış tarihi ve çıkış fiyatları netlik kazanmıştı. Buna göre, her ikisi de 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak ve Xbox Series S $299 / €299 / £249 ve Xbox Series X de $499 / €499 / £449 fiyatından alıcı bulmaya çalışacak.

Her iki modelin de ülkemizdeki satış fiyatı uzun zamandır merak konusuydu. Sürekli artmaya devam döviz biz oyuncuları tedirgin ederken, merak edilen bu soruya da uzun zamandır cevap verilemiyordu ama dün itibarıyla en nihayetinde bu konu da açıklığa kavuştu ve Xbox Series S ve Xbox Series X modellerinin ülkemizdeki fiyatının ne seviyede olacağını öğrenmiş olduk.

Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye Fiyatı Ne Seviyede?

Dünya genelinde eş zamanlı olarak ülkemizde de resmi olarak 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Xbox Series S, Xbox sayfasında belirtilene göre 4.599 TL ve Xbox Series X ise 7.499 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Bildiğiniz gibi Nisan ayında yürürlüğe giren oyun konsolları için ek % 50 vergi, bu ay itibarıyla dolmuş. Yani artık oyun konsolları için alınan vergi yine % 20 olacak. Ne var ki fiyatların bu denli uçuşa geçmiş olması karşısında aradaki % 30 seviyesindeki düşüş bile kurtarıcı olmaya yetmemiş. Buna ek olarak her iki modelin fiyatlarının Euro üzerinden hesaplanıyor olması de Türkiye fiyatlarının bu denli yüksek olmasına bir başka etken oldu. Tabii ki bunun üstüne alınan vergileri de eklediğiniz zaman, karşımıza çıkan tablo da bir hayli ürkütücü diyebiliriz.

Xbox Series X için belirlenen fiyat da bu modelin doğrudan rakibi olan PlayStation 5 hakkında fiyat açısından ipucu vermiş olabilir. Bakalım Sony de PlayStation 5 modelleri için bir fiyat ve ek olarak çıkış tarihini, yarın yapılacak olan sunumda gündeme getirecek mi? Merakla takipte olacağız.