  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Xbox Series S ve Xbox Series X Arasında Ne Fark Var, Fiyat Farkına Değer Mi?

Xbox Series S ve Xbox Series X Arasında Ne Fark Var, Fiyat Farkına Değer Mi?

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S arasında ne gibi farklılıklar var? 200 dolarlık fiyat farkı nasıl oluştu? Haberimizde.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarının fiyatlarını açıkladı. S serisinin daha ucuz ve daha ufak bir model olduğunu zaten biliyor olsak da iki yeni nesil konsol arasındaki 200 dolarlık fiyat fiyatını açıklayan donanımsal farklılıklar var.

Xbox Series S ve Xbox Series X Arasındaki Farklar

İki konsol aşağıdaki tabloda da göreceğiz üzere işlemci gücü, grafik işlemci birimi (GPU), bellek (RAM) ve depolama açısından farklılık gösteriyor:

  Xbox Series S Xbox Series X
İşlemci (CPU) 3.6GHz AMD Zen 2 CPU 3.8GHz AMD Zen 2 CPU
Grafik İşlemci Birimi (GPU) AMD RDNA 2 GPU 20 CU, 1.565GHz AMD RDNA 2 GPU 52 CU, 1.825GHz
GPU Gücü 4 Teraflop 12.15 Teraflop
RAM (Bellek) 10GB GDDR6 16GB GDDR6
Depolama 512GB PCie Gen 4 NVME SSD 1TB PCie Gen 4 NVME SSD
Hafıza Arttırma 1TB'a kadar 1TB'a kadar
Çıkış 1440p @60fps, 120fps'e kadar 4K @ 60fps, 120fps'e kadar
Disk Sürücü Yok 4K UHD Blu-ray

Gördüğünüz üzere, Xbox Series X önemli ölçüde daha güçlü. İşlemcisi daha yüksek saat hızına sahip, Series S’in grafik işlemcisinin gücünün üç katına sahip ve ayrıca 6GB daha fazla belleğe sahip. Bunun da ötesinde iki kat fazla depolama alanı elde ediyorsunuz, 4K çıkış verebiliyor, fiziksel disk kullanma seçeneğiniz de var. Kısaca ödediğiniz ekstra 200 doların karşılığını alıyorsunuz.

Tabii ki donanımının daha düşük dolayısıyla da fiyatının daha ucuz olması Xbox Series S’i tercih edilmez kılmıyor. Bütçe dostu bir oyun konsolu arıyorsanız en iyi seçeneklerden biri. 4K TV’iniz yoksa 1440p de gayet iyi bir çözünürlük. Kare hızının 120fps’e kadar çıktığını da unutmayalım. Microsoft, ayrıca oyunlar arasında kolayca geçiş yapabilmeniz için hızlı sürdür (Quick Resume) özelliğine sahip olduğunu ve 512GB alanı yeterli görmeyenler için 1TB’a kadar ek depolama elde edebileceğini paylaştı.

Xbox Series S ve Xbox Series X Ne Zaman Çıkacak?

Xbox Series X ve Xbox Series X, 22 Eylül’de ön siparişe açılacak. Xbox Series X, 499 dolar; Xbox Series S, 299 dolar fiyat etiketiyle 10 Kasım’da satışa sunulacak.

 

ETİKETLER: microsoft xbox Xbox Series X Xbox Series S

YORUMLAR