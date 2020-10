Xbox Series S / X Özelliği Quick Resume, Kapansa da İşlev Gösterecek

Yeni nesil Xbox konsolları, bir aydan az bir süre sonra piyasaya çıkışlarını gerçekleştirecekler. Ülkemizdeki fiyat etiketleri ile yüreklerimizi yaktığı kadar ceplerimizi de yakacak olan Xbox Series S / X için ilgi çekici birçok yeni özellik ile satışa sunulacaklar. Bunların arasında öne çıkanlardan bir tanesi de Quick Resume özelliği oluyor. Yeni bir detaya göre Quick Resume özelliği, Xbox Series S / X kapansa da işlev gösterecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimi yıl içerisinde Microsoft tarafından paylaşılan ilk detaylar ile haberdar olduğumuz bu özellik sayesinde aynı anda birden fazla oyun açtıktan sonra, istediğiniz an bunların arasında hızlıca geçiş yapabilmeye olanak tanıyacak. Yani mesela Halo: Infinite ile The Elder Scrolls VI oyunlarını aynı anda açıp bir süre Halo: Infinite oynadıktan sonra, duraklatabilecek The Elder Scrolls VI oyununa geçiş yapabileceksiniz. Hatta bu özellik araya sistem güncellemesi girse dahil hiçbir şekilde sekteye uğramayacak. Haliyle Xbox Series S / X konsollarının en iddialı olduğu özelliklerinden bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz.

Yakın bir zaman önce de Quick Resume hakkında enteresan bir yeni detay daha ortaya çıktı. Öyle ki, elektrikler gitse veya konsolun fişini çekmek durumunda olsanız dahi bu özellik işlevini yerine getirmeye devam edecek.

Microsoft yakın bir zaman önce çeşitli influencer’lara Xbox Series X örnekleri göndermiş. Bu influencer’ların arasında eski IGN yazarı Alanah Pearce da bulunuyormuş. Pearce tarafından aktarılana göre Quick Resume, konsol bir nedenden dolayı tamamıyla kapanmış olsa bile açıldığında kaldığı yerden devam edebiliyormuş. Yani oyunu baştan açmak gibi bir durum söz konusu olmayacak.

I’ve seen a few people asking ‘what the point’ of Xbox’s Quick Resume is. To be clear: games stay ‘resumed’ even when the console is off. It’s not about swapping between 3 games in one hour, it’s about the 3 games you play over a WEEK being fast to load every time, for example.