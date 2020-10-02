Xbox Series S ve Xbox Series X Güncel Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xbox Series S ve Xbox Series X güncel Türkiye fiyatı netlik kazandı. Ayrıca şu andan itibaren ön-sipariş ile satın alabilmek mümkün oluyor. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay sürpriz bir duyuru yapan Xbox Türkiye, 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının ülkemizdeki satış fiyatını sayfaya yansıtmıştı. Buna göre Xbox Series S fiyatının 4.490 TL, Xbox Series X fiyatının ise 7.499 TL olduğunu görmüştük. Dahası ise 22 Eylül 2020 tarihinde ön-siparişe açılacaktı. Ne var ki bu fiyat bilgileri, çok geçmeden akabinde herhangi bir açıklama yapılmaya gerek duyulmaksızın kaldırılmıştı. Ne var ki nedeni az çok tahmin edilebiliyordu aslında: Tırmanışta olan döviz ve bir de üstüne oyun konsollarına uygulanan gümrük vergisi.

Xbox Series S ve Xbox Series X Güncel Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı

Bildiğiniz gibi Nisan ayında yürürlüğe giren oyun konsolları için uygulanan % 50 verginin bu ay ile sona ermesi beklenirken, sonradan yapılan yeni bir açıklama ile bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Bu da haliyle yeni nesil konsolların güncel fiyat etiketleri açısından gözümüzü bir hayli korkutmuştu. Nitekim korkutacağı kadar da varmış.

Ek gümrük vergisi geçerlilik tarihinin bu yılın sonuna kadar uzatılması yürürlüğe girdikten sonra, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının ülkemizdeki güncel fiyat etiketi de ortaya çıkmış oldu.

Karşımızda parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki yurtdışında €299 olan Xbox Series S 5.399 TL, €499 olan Xbox Series X ise 9.299 TL gibi bir fiyattan Media Markt sitesi üzerinden ön-siparişe açılmış durumda diyelim.

Bu fiyatlandırmaların 2021 yılının Ocak ayına kadar geçerli olacağını bir kez daha hatırlatalım. Diğer bir deyiş ile yeni yıla girmemizle birlikte oyun konsolları için koyulan % 50 gümrük vergisinin düşürülmesinden sonra, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının fiyatının açıklanan bir önceki seviyeye ineceğini tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.