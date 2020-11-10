Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye’de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatı

Microsoft’un lansmanından bu yana merakla beklenen yeni nesil oyun konsolları Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye’de 10 Kasım 2020 tarihi yani bugün itibarıyla teknoloji mağazalarında ve dijital mağazalarda satışa sunuldu. İlk etapta yeni nesil oyun konsollarına göre optimize edilmiş 30 oyun yer alıyor.

Xbox Series S ve Xbox Series X Fiyatı Ne Kadar?

Xbox’ın yeni oyun konsollarının satışa sunulacağı gün Türkiye’deki oyuncular tarafından uzun bir zamandır bekleniyordu. Oyuncuların beklediği gün nihayet geldi. Xbox Series S, Türkiye’de tavsiye edilen 5399 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken Xbox Series X ise 8299 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

İlk etapta Forza Horizon 4, Assassins Creed: Valhall, Dirt 5 dahil olmak üzere toplam 30 oyun yeni nesil oyun konsolları Xbox Series S ve Xbox Series X’e göre optimize edilmiş yeni nesil sürümleri grafik bakımından yüksek kaliteyle kullanıcıların erişimine açıldı. İki oyun konsolundan herhangi birini satın alan oyuncular, aylık 29,99 TL gibi bir ücret karşılığında Game Pass üyeliğinin getirdiği ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Oyuncular, optimize edilmiş oyuncuların çoğuna Xbox Game Pass ile ulaşabilecek. Oyun kütüphanesi ise sürekli güncel tutulacak.

Microsoft’un Xbox Game Studios çatısı altında yer alan 23 farklı oyun stüdyosu tarafından çıkarılan oyunların tümü yayımlandıkları gün hem PC hem de Xbox için Game Pass sistem kütüphanesine eklenecek. Bu oyunların arasında HALO Infinite, State of Decay 3, Yeni Forza Motorsport ve Fable 4 gibi popüler video oyunları yer alıyor.

Series X Özellikleri Neler?

Bu zamana kadarki en güçlü oyun konsolu olarak nitelendirilen Series X; performans, hız ve geriye dönük uyumluluk bakımından çığır açacak bir teknolojiyle donatılmış bir oyun konsolu olmasının yanı sıra Xbox One’dan 4 kat daha fazla işlemci gücüne sahip. AMD’nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve Direct X ray tracing ile eşsiz bir performans sunan oyun konsolu, gerçekçi aydınlatma, gölge, yansıma özelliklerinin yanı sıra 4K ve 8K çözünürlüklerine kadar görsel deneyim yaşatıyor. Oyunların yükleme süresiyle oyunseverlere kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.

Series S Özellikleri Neler?

Boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Series S; geriye dönük uyumluluk, Xbox Velocity mimarisi, akıllı teslimat ve oyunlarda 120 FPS’e kadar çıkabilme gibi yetenekleriyle Series X’teki yeniliklerin çoğuna sahip. Dijital oyunculara yönelik olan bu oyun konsolunda disk bulunmuyor. Yalnızca çevrim içi olarak erişilebilen oyunlar için tasarlanmış konsol, Türkiye’de 5399 TL fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde topluyor.