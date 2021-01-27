Microsoft'un En Başarılı Ürünü: Xbox Series Satışları Rekor Kırdı

Xbox Series ve Game Pass satışları 2021'de dudak uçuklatıyor. Microsoft tarihine geçmeyi başaran Xbox Series X ve Series S konsolları, üyelik sistemi Game Pass'la birlikte Microsoft oyun gelirlerini neredeyse ikiye katladı.

Microsoft, 2021 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçları açıkladı. Şirketin video oyun bölümü, iki anahtar parça sayesinde tarihi bir dönem geçirdi. Bunlardan ilki, sürekli büyümeyi sürdürmeyi başaran Xbox Game Pass oldu.

Microsoft'un mali sonuçları Xbox'ın olağanüstü ivmesini gözler önüne seriyor. Microsoft'un oyun bölümü, Game Pass ve Xbox Series X ve Series S'nin yardımıyla rekor büyümeye ulaştı. ABD'li teknoloji devi, Xbox Series X / S lansmanının etkisiyle Xbox donanım gelirinin yüzde 86 arttığını söyledi.

Xbox Series ve Game Pass satışları 2021'de dudak uçuklatıyor

Microsoft tarafından bildirilen verilere göre Xbox Game Pass 18 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu, geçen Eylül ayında bildirilen çeyreğe kıyasla 3 milyonluk bir büyümeyi temsil ediyor. Ayrıca üçüncü taraf oyunların, Xbox Games Pass aboneliklerinin ve birinci taraf oyunların performansı sayesinde Xbox içerik ve hizmet geliri yüzde 40 artış yaşamış durumda. 100'den fazla oyunu aşan üyelik sistemi, son çeyrekte her ay ortalama bir milyon kullanıcıya ulaştı.

Xbox Game Pass'teki büyümenin çoğu aslında uygulanan stratejiden kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca şirket, aboneliği aracılığıyla pek çok popüler oyunu sunma iddiasına girdi. Destiny 2, Doom Eternal ve Control sadece bunlardan bazıları. Ancak EA Play'in Kasım 2020'den bu yana Xbox Game Pass Ultimate'ın bir parçası olması da oyuncuların abone olma sebeplerinden.

Microsoft'un ikinci çeyrekteki gelirlerine ilişkin konuşan CEO Satya Nadella, şirketin 31 Aralık 2020'de sona eren üç aylık süre boyunca ilk kez 5 milyar doları aştığını söyledi. CEO Nadella, "Xbox Series X ve Series S'nin lansmanı, şimdiye kadar satılan en çok cihaz olarak Microsoft tarihine geçti" dedi.

Microsoft, Kasım 2020'deki lansmanından bu yana Xbox Series X / S talebini karşılamakta zorlanıyor. Şirket daha önce, konsollara olan talebin artmasının beklediğini ve Xbox Series X / S eksikliklerinin 2021 baharına kadar devam edeceğini söylemişti.