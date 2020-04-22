Xbox Series X All-Digital Yakın Zamanda Duyurulabilir!

Microsoft önümüzdeki dönemlerde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sızıntılar söz konusu modelin yanında Xbox Series X All-Digital modelinin de satışa sunulabileceğini işaret ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Xbox Series X All-Digital Özellikleri Neler Olacak?

Project Lockhart olarak da bilinen modelin isimlendirmesi konusunda bazı fikir ayrılıkları bulunsa da, söz konusu modelin Xbox Series X All-Digital olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Bu model, tıpkı diğer All-Digital modellerinde de olduğu gibi fiziksel sürücüye sahip olmayan, yani yalnızca dijital bir deneyim sunan daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkacak.

Yeni sızıntılara göre şirketin çalışanları yeni modelin son testlerine başladı. Bu da, Xbox Series X ile Xbox Series X All-Digital modellerinin aynı tarihte tanıtılabileceğini işaret ediyor. Nitekim raporlar önümüzdeki ay itibarıyla tanıtımların başlamasını öngörüyor.

Öte taraftan her iki model arasında fiziksel disk sürücüsğ haricinde bir teknik farklılığın bulunması beklenmiyor. Yani All-Digital sürümü, baz modelin teknik özellikleri ile birlikte satışa sunulacak. Model, bir miktar daha uygun fiyatla fiziksel disk sürücüsünden vazgeçebilecek kullanıcılara hitap edecek.

Tabii şu an tüm bu sızıntıların birer iddiadan ibaret olduğunu vurgulamak gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda konu ile alakalı daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.