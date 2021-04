Microsoft Resmen Duyurdu: Xbox Series X Buzdolabı Geliyor

Xbox Series X buzdolabı üretime geçiyor. Xbox Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg Twitter'da yürütülen bir anketi kazanmaları dahilinde gerçekten Xbox Series X buzdolabını üreteceklerini söyledi. Peki bu 1 Nisan şakası olabilir mi? İşte detaylar.

Konsolun buzdolabına benzeyen görünümüyle dalga geçen sosyal medya paylaşımları, Microsoft'un gerçekten Xbox Series X buzdolabını geliştirmesine yol açmıştı. Şanslı bir takipçisine bu buzdolabını hediye eden Microsoft, şimdi ise Xbox Series X buzdolabını seri üretime sokacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün Twitter tarafından yürütülen bir ankette, Skittles isimli şekerleme ile Xbox karşı karşıya geldi. Xbox pazarlama patronu Aaron Greenberg ise Xbox'ın kazanması durumunda Microsoft'un Xbox Series X mini buzdolaplarını gerçekten yapacağına söz verdi.

Bu vaat Xbox'a avantaj sağlamak için yeterli görünüyor, çünkü Xbox gerçekten de Skittles'ı yüzde 50,5 oyla yenmeyi başardı.

ABD'li teknoloji devi bu anket sonucundaki sözünü tutacağını söyledi. Greenberg anket sonuçlarının gelmesinden sadece üç dakika sonra bir tweet ile "Bu Xbox Series X Mini Buzdolaplarını yapma sözümüzde duracağız" dedi.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8