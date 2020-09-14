Xbox Series X'in Canlı Yayın ve Kayıt Kalitesi Nasıl Olacak?

Microsoft, geçtiğimiz hafta Xbox Series S’in fiyatını resmi olarak onayladı. Onaydan sonra Xbox Series S ile ilgili çok sayıda tartışma yaşandı. Raporlara göre, Xbox Series X’in “düşük seviye sürümü” olan bu konsol neredeyse tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ancak oyunları 4K kalitede oynatamıyor veya optik sürücüye sahip olmadığından diskleri oynatamıyor. Microsoft tarafından paylaşılan resmi bilgi notunda bir diğer farklılığın da Xbox Series X’in oyunları 4K çözünürlükte ve 60 fps’de yayınlayıp kaydedebildiği.

Kıyaslama açısından, Xbox One X oyunları 4K çözünürlükte ve 30 fps’de kaydedebiliyor (ancak canlı yayın değil). Series X bir yükseltme olduğundan 4K canlı akış ve 60fps’de kayıt yapabileceğine dair spekülasyonlar var. Ancak talimatlarda Xbox Sereies X’in canlı yayın ve kayıt işlevlerinden bahsedilmediğinden Microsoft’un resmi talimatlarını beklememiz gerekiyor.

4K çözünürlükte canlı yayının yalnızca YouTube’da mümkün olduğunu, Twitch’in üst sınırının 1080p/60fps olduğunu hatırlatalım. Daha önce Xbox Xbox Series S ve Xbox Series X’in fiyatını resmi olarak duyurmuş; Xbox Series S’in 299 dolar; Xbox Series X’in 499 dolar fiyat etiketiyle satılacağını öğrenmiştik.

Microsoft Xbox Series S Özellikleri

Performans açısından, Xbox Series S’in 1080p oyun hedefi ile 4TF performansına ulaşması bekleniyor. Bu sayı Xbox One X’ten daha düşük olsa da RDNA mimarisi sayesinde gerçek oyun performansı Xbox One X’in üzerinde. Ancak Xbox Series X, 12TF’ye ulaşacak. Series S, muhtemelen giriş seviyesinde en ucuz yeni nesil Xbox olacak. Uygun fiyatlı konsol, büyük ölçüde geliştirilmiş NVME SSD depolama hızıyla gelecek. Spekülasyonlara göre “Lockhart” Zen + Navi mimarisini kullanıyor.

Bazı raporlar ayrıca 4GHz Ryzen APU’nun Series S’de görünebileceğine inanıyor. 12GB’ı grafik kartına, 4 GB’ı işletim sistemi katmanına ayrılmış 16GB RAM kullanıyor.

Spekülasyonlara göre Microsoft Xbox Series X ve Series S aynı anda piyasaya çıkacak. Konsolların 10 Kasım’da satışa çıkacağın dair haberler var.