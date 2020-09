Xbox Series X Çıkış Tarihi ve Fiyatı Duyuruldu

Microsoft, uzun zamandır merak edilen sorunun cevabını bugün yaptığı duyuru ile verdi. Xbox Series X çıkış tarihi ve fiyatı netlik kazandı. Detaylar haberimizde.

Bu aralar yeni nesil Xbox konsolları ile ilgili sık sık yeni haberler alıyoruz. Bildiğiniz gibi uzun zamandır söylentiler ile varlığını sürdürmüş olan Xbox Series S, Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Saatler sonra yayınlanan ilk resmi fragman ile de bu modelin hem teknik detaylarını hem de çıkış tarihini öğrenmiştik. $299 / £249.99 fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Xbox Series S için 10 Kasım 2020 tarihi verilmişti. Bu tarihin gelişmiş model için de geçerli olup olmayacağına büyük ölçüde ihtimal dahilinde bakılırken, Microsoft bugün iki yeni duyuruda daha bulundu.

Xbox Series X Ne Zaman Çıkıyor ve Fiyatı Ne?

Amerika menşeli yazılım devi tarafından yapılan duyuruya göre Xbox Series X, orta seviye model ile aynı gün piyasada olacak. Fiyat etiketi ise $499 olarak belirlenmiş. Yani arada $200 gibi bir fark söz konusu olacak.

Xbox Series X, Xbox Series S gibi Xbox All Access programına dahi edilecek. Bu program dünya genelinde sadece on iki ülkede var ve ne yazık ki ülkemiz aralarında değil. Xbox All Access ile oyuncular gelişmiş modeli ayda $35, orta seviye modeli ise $25 taksit ile satın alabilecekler. Program kapsamında hangi modeli tercih ederseniz edin iki yıllık Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiniz olacak.

EA Play, Xbox Game Pass Ultimate Servisine Dahil Olacak

Duyuruya ek olarak, Microsoft cephesinde Xbox Game Pass Ultimate servisine yakın bir zamanda EA Play de dahil edilecek. Bu sayede, bu hizmeti aldığınızda, PC ve Xbox konsollarında otomatik olarak EA Play servisinden de faydalanmaya başlayabileceksiniz. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesinin yanı sıra özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak aylık ödüller gibi avantajları da olacak.

Son olarak, Xbox Series S ve Xbox Series X konsolları 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak iken ön-siparişlerin alınmasına ise 22 Eylül 2020 itibarıyla başlanacak.