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Xbox Series X Çıkış Tarihi için Yeni İddia!

Microsoft tarafından önümüzdeki dönemlerde satışa sunulması beklenen Xbox Series X çıkış tarihi ile gündeme geldi. Peki yeni model ne zaman satışa sunulacak?

Xbox Series X Çıkış Tarihi için Yeni İddia! -1
Berk Demirci
Berk Demirci -

Microsoft düzenlediği etkinlikler ile birlikte Xbox Series X hakkındaki pek çok detayı ortaya koymuş olsa da yeni nesil oyun konsolunun ne zaman satışa sunulacağı halen bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte Xbox Series X çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.

Xbox Series X Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Son zamanlarda düzenlenen etkinliklerle birlikte öğrendiğimiz bir şey varsa hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X konsol oyunculuğundaki deneyimi baştan aşağı değiştirecek gibi gözüküyor. Öte taraftan bazı yeni sızıntılarla birlikte buna çok da uzak olmadığımızı görüyoruz.

Xbox Series X Çıkış Tarihi için Yeni İddia! -2

Söz konusu iddialara göre Xbox Series X Kasım 2020 döneminde tüketicilerle buluşacak. Aslında son zamanlarda duyduğumuz sızıntılar dahilinde PlayStation 5 ile de Kasım 2020 döneminde karşılaşmayı bekliyoruz. Bu nedenle bu iki modelin aynı zamanlarda tanıtılması mantıklı olabilir.

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Peki siz bu iddialar ve raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Series X ve PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacaklar ve ne kadar olacaklar? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.

ETİKETLER: microsoft xbox Xbox Series X

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