Xbox Series X Çıkış Tarihi için Yeni İddia!

Microsoft düzenlediği etkinlikler ile birlikte Xbox Series X hakkındaki pek çok detayı ortaya koymuş olsa da yeni nesil oyun konsolunun ne zaman satışa sunulacağı halen bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte Xbox Series X çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.

Xbox Series X Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Son zamanlarda düzenlenen etkinliklerle birlikte öğrendiğimiz bir şey varsa hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X konsol oyunculuğundaki deneyimi baştan aşağı değiştirecek gibi gözüküyor. Öte taraftan bazı yeni sızıntılarla birlikte buna çok da uzak olmadığımızı görüyoruz.

Söz konusu iddialara göre Xbox Series X Kasım 2020 döneminde tüketicilerle buluşacak. Aslında son zamanlarda duyduğumuz sızıntılar dahilinde PlayStation 5 ile de Kasım 2020 döneminde karşılaşmayı bekliyoruz. Bu nedenle bu iki modelin aynı zamanlarda tanıtılması mantıklı olabilir.

Peki siz bu iddialar ve raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Series X ve PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacaklar ve ne kadar olacaklar? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.