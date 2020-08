Xbox Series X Çıkış Tarihi Kesinleşti

Microsoft yeni nesil Xbox için çıkış aralığını daha da daralttı. Yapılan açıklama ile Xbox Series X Kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek

Yeni nesil konsolların çıkacakları bu yılın son çeyreğine hızla haklaşıyoruz. Ancak henüz ne Microsoft ne de Sony üretimde olan PlayStation 5 ve Xbox Series X için net bir çıkış tarihi açıklamasında bulunmuş değiller. Muhtemelen her iki taraf da ilk önce rakibinin hamlesini bekliyor. Amerika menşeli yazılım devi de ilk hamleyi atar gibi yaptı.

Daha önceden Microsoft cephesinde çalışan birçok isim Kasım ayının hedeflendiğini belirtmişti ki zaten genel olarak tahminler de Ekim veya Kasım ayı gibi her iki konsolun da satışa sunulacağı yönünde yapılmıştı. En sonunda resmi bir açıklama geldi.

Xbox Series X Çıkış Tarihi Açıklandı

Xbox Wire üzerinden yayınlanan yeni paylaşım ile Xbox Series X konsolunun Kasım ayında çıkışını gerçekleştireceğine netlik kazandırıldı. Ne var ki net bir tarih verilmiş değil. Halo Infinite beklenmedik bir şekilde 2021 yılına ertelendiyse de konsolun çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Bu da oyunun artık Xbox Series X çıkış oyunları arasında yer almayacağını gösteriyor.

Sitedeki açıklamada konsolun çıkış zamanı için planlarını da açıklayan Microsoft, Assassin's Creed: Valhalla, DiRT 5, Gears Tactics, Yakuza: Like A Dragon ve Watch Dogs: Legion dahil hem nesil geçişine denk gelen hem de Xbox Series X için optimize edilmiş elli kadar yeni oyun planladığını dile getirdi. Akıllı Teslimat (Smart Delivery) özelliği sayesinde bu oyunları bir kez alıp, yeni nesil versiyonlarına ek bir ücret ödemeden erişebileceksiniz.

Dahası ise Xbox Series X için geliştirilen oyunlar ilk günden Xbox Games Pass aboneleri ile de buluşturulacakken Destiny 2, Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4, Gears 5 ve Madden NFL 21 dahil kırktan fazla oyun, yeni nesil Xbox konsolunun sunduğu avantajlardan sonuna kadar yararlanacaklar.