Xbox Series X Fiyatı PlayStation 5'e Göre Çok Daha Ucuz Olabilir

Bu sene Microsoft tarafında Xbox Series X ve Sony tarafında PlayStation 5 ile karşılaşacağız ve bu iki oyun konsolu arasındaki rekabet şimdiden kızışmaya başladı. Ülkemizde olduğu gibi küresel ölçekte de bazı satış sorunları yaşayan Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu daha cazip hale getirebilmek adına kritik bir adım atabilir. Bazı yeni sızıntılara göre Xbox Series X fiyatı ile PlayStation 5 alacakları caydırabilir. İşte yeni sızıntıya dair merak edilen detaylar!

Xbox Series X Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan teknik özelliklere göre Xbox Series X, PlayStation 5'e kıyasla bir miktar daha güçlü bir yapıya sahip. Buna karşın oyun konsollarındaki ana rekabet unsuru ağırlıklı olarak fiyatlandırma üzerinde dönüyor. Yani tüketicilerin seçimlerini fiyat aralığına göre yaptığını söyleyebiliriz.

Yeni sızıntılar, Microsoft'un fiyat belirleme noktasında Sony'den bazı adımlar beklediğini işaret ediyor. Buna göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar olursa Xbox Series X'in 399 dolar, PlayStation 5'in fiyatı 599 dolar olursa Xbox Series X'in 499 dolar olacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak Xbox One S modellerinde de ciddi indirimlere gidileceği söylenmekte.

Tabii tüm bunların şu aşamada birer sızıntı olduğunu, resmi bir açıklama öncesinde mesafeli bir yaklaşım izlemekte fayda olduğunu hatırlatalım. Peki siz söz konusu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil konsolun fiyatı ne kadar olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.