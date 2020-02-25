Xbox Series X Grafik İşlemci Birimi, GeForce RTX 2080 Super'i Geçti

Microsoft dün itibarıyla Xbox Series X ile ilgili daha fazla teknik detay paylaşmıştı. Dikkatimizi çekenlerin arasında elbette Grafik İşlemci Birimi de var. AMD tarafından üretilen en son Zen 2 ve RDNA 2 mimarilerine dayandırılacak olan güç sayesinde 12 TFLOPs seviyesinde grafik performansı sağlayacak. Bu da Xbox One X ile karşılaştırıldığında iki, Xbox One ile karşılaştırıldığında da sekiz kattan fazla güç demek oluyor.

Bu noktada elbette sizin de aklınıza NVIDIA tarafından ortaya atılan o iddialı açıklama gelmiştir. GeForce RTX 2080 gerçekten de herhangi bir yeni nesil konsoldan güçlü mü? Eğer Ti modeli kast edilmediyse ki sunumda sadece GeForce RTX 2080 modelinin adı geçiyordu, NVIDIA biraz erken konuşmuş gibi görünüyor. Çünkü Xbox Series X konsolunun Grafik İşlemci Birimi Navi - RDNA 2, TFLOPs açısından AMD ve NVIDIA ekran kartlarının sıralamasında 11.15 TFLOPs grafik performansı sunan GeForce RTX 2080 Super modelinin üstünde yer alıyor.

Listenin tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

GeForce RTX 2080 Ti (Turing TU102) - 13.45 TFLOPs

Radeon RX Vega 64 (Vega 10) - 12.66 TFLOPs

Xbox Series X (Navi - RDNA 2) - 12 TFLOPs

GeForce RTX 2080 Super (Turing TU104) - 11.15 TFLOPs

Radeon RX Vega 64 (Vega 10) - 10.54 TFLOPs

GeForce RTX 2080 (Turing TU104) - 10.07 TFLOPs

Radeon RX 5700 XT (Navi 10) - 9.754 TFLOPs

GeForce RTX 2070 Super (Turing TU104) - 9.062 TFLOPs

Radeon RX 5700 (Navi 10 XL) - 7.949 TFLOPs

GeForce RTX 2070 (Turing TU106) - 7.465 TFLOPs

GeForce RTX 2060 Super (Turing TU106) - 7.181 TFLOPs

GeForce RTX 2060 (Turing TU106) - 6.451 TFLOPs

Son olarak, yılın başlarında GitHub sitesinin veritabanında yaşanan sızıntı ile PlayStation 5 ve Xbox Series X grafik işlemci birimleriyle ilgili detaylar da ortalığa dökülmüştü. Bu sızıntı büyük ölçüde doğru çıktı diyebiliriz. Çünkü, Xbox Series X için 12.2 TFLOPs olacağı söylenmişti. PlayStation 5 konsolunun grafik işlemci biriminin ise 9.2 TFLOPs olacağına dair bilgi almıştık. Bu da doğru çıkarsa, listedeki GeForce RTX 2070 Super modelini geride bırakmış olacak.