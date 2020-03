Xbox Series X'in Quick Resume'u ve Kısalan Yükleme Süreleri Gösterildi

Sony'ye göre Microsoft yeni nesil konsolunu tanıtma açısından son derece aktif. Şubat ayının sonlarına doğru Xbox sayfası üzerinden Xbox Series X ile ilgili yeni teknik detaylar sunmuştu. Amerika menşeli yazılım devi, dün yine Xbox sayfası üzerinden tüm detayları bizlerle paylaşmıştı.

Paylaşılan detayların ardından yayınlanan yeni videolar ile Quick Resume özelliği, yükleme süreleri karşılaştırmaları ve Gears 5 ve Minecraft oyunlarının Xbox Series X versiyonları gösterildi.

Öncelikle Quick Resume, yeni nesil konsolun en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Quick Resume hakkında kısaca bilgi vermem gerekirse, bu özellik ile aynı anda birden fazla oyunu açtıktan sonra hiçbir bekleme durumu olmaksızın açık olan oyunların aralarında geçiş yapabileceksiniz. Mesela hemen aşağıdaki videoda, aynı anda açılmış olan Forza Motorsport 7, Ori and the Blind Forest Definitive Edition, The Cave, Hellblade: Senua's Sacrifice ve State of Decay 2 oyunları arasında geçiş yapılırken görebiliyoruz.

İkinci videoda ise yükleme sürelerinin Xbox Series X konsolunda ne denli kısaldığı gösteriliyor. Yeni nesil Xbox konsolu bildiğiniz gibi dahili 1 TB NVME SSD ile gelecek. Buna Microsoft'un Velocity Engine Architecture (Hız Motoru Mimarisi) teknolojisi dahil olunca, oyunların yükleme süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Aşağıdan göz atabileceğiniz videoda, Xbox Series X oyunu on saniyede yüklerken Xbox One X aynı oyunu yaklaşık olarak elli saniyede açabiliyor.

Son olarak, sıra gelsin Gears 5 ve Minecraft oyunlarının Xbox Series X versiyonlarının videolarına. Her iki oyun da yeni nesil konsol için uyarlanıyor. Bu sayede, bu oyunları 4K 60 FPS gibi üst düzey bir kalitede Işın İzleme teknolojisinin de desteğiyle oynayabileceksiniz. NVIDIA tarafından geliştirilmiş olan bu teknoloji sayesinde, gerçek zamanlı aydınlatma, olması gereken yansımalar ile dinamik ve gerçekçi ortamlar oluşuyor.

Keyifli seyirler dilerim.