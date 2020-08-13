Xbox Series X Kasım Ayının İlk Yarısında Satışa Sunulacak!

Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte Xbox Series X modelinin çıkış tarihini açıklamıştı. Yeni nesil oyun konsolunun kasım ayında çıkacağını duyuran şirket, bu konuda net bir tarih vermekten kaçınmıştı. Öte taraftan yeni bir detay, Xbox Series X'in çıkış tarihine ışık tutuyor!

Xbox Series X Kasım'ın İlk Yarısında Çıkacak!

Yakuza: Like a Dragon oyununun basın bülteninde yer alan detaya göre oyun 13 Kasım 2020 tarihinde Xbox Series X, Xbox One, PC ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Bu tarihi doğru bir şekilde kabul edersek bu, yeni nesil konsolun 1 Kasım - 13 Kasım tarihleri arasında çıkacağını işaret ediyor.

Yani bulunduğumuz aşamada kasım ayının sonraki on yedi gününü görmezden gelebiliriz. Aslında bu tarih aralığı daha önceki bazı sızıntılarla da uyum gösteriyor. Nitekim bazı söylentiler ve raporlar, yeni nesil oyun konsolunun 6 Kasım 2020 tarihinde tanıtılacağını işaret ediyordu. Yakuza: Like a Dragon'un basın bülteni ile birlikte bu ihtimalin daha doğru bir raya oturduğunu düşünebiliriz.

Peki siz bu detay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Series X hangi tarihte satışa sunulacak ve siz yeni nesil oyun konsolunu satın almayı düşünüyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.