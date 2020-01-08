Xbox Series X Konsolunun Bağlantı Girişlerinden İlk Detaylar Geldi

Microsoft henüz Xbox Series X ile ilgili resmi detayların tamamını paylaşmış değil. Muhtemelen E3 2020 öncesinde konsol hakkında detaylı bilgilere sahip olacağız ama öncesinde çeşitli kaynaklardan parça parça bilgiler de gelmeye devam ediyor. Thurrott sitesi, yeni nesil konsolda bulunacak olan girişler hakkında bir takım bilgiler öğrenmeyi başarmış.

Thurrott sitesinin oyun endüstrisindeki çeşitli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, mevcut girişler Xbox Series X donanımının ilk aşamasındaymış. Bir diğer deyişle, ilerleyen zamanlarda bu girişlerin değişebileceği ama bilginin donanımı iyi bilen kişilerden aktarıldığı söyleniyor.

Şu an için söylenenlere göre Xbox Series X kasasının arka tarafında iki adet SuperSpeed USB-A ve bir adet HDMI girişi, kablolu internet ve optik ses bağlantıları bulunuyormuş. Bunlara ek olarak, bir giriş daha bulunuyormuş ama şimdilik işlevi hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da hata ayıklamak için kullanılacağı tahmin ediliyor.

Aktarılan detaylarda, bu girişlerin konsolun arka tarafında ve alta yakın kısmında yer aldığı da söyleniyor. Ayrıca ön tarafta da bir USB girişi bulunacakmış ama bu, standart bir USB girişi olacakmış. Yani konsolun arka tarafındaki USB girişlerinde olduğu gibi yüksek hızın beklenmemesi gerektiği not edilmiş.

Haberimizin başında da dediğimiz gibi, Xbox Series X hakkındaki bütün detaylar paylaşılmış değil. Şimdilik bilinenler ise AMD tarafından özel olarak tasarlanmış Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine dayanan bir işlemcisinin olacağı. Ayrıca GDDR6 bellek ve SSD ile gelecek olan konsol, 8K çözünürlük desteği de sunacak.