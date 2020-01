Xbox Series X Konsolunun Çipi Sonunda Göründü

Xbox Series X ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi sıradaki Xbox konsolu bu yılın son çeyreğinde bizlerle buluşacak. Şu anda konsolun teknik detayları hakkında her şeyi bilmiyoruz ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Bugün bunlara çipi de dahil oldu. Evet, Xbox Series X konsolunun çipini görebildik.

Çipin resmi aslında çok enteresan bir şekilde ortaya çıkmış. Öyle ki Xbox patronu Phil Spencer çipin resmini Twitter hesabının profil resmi olarak ayarlamış. Bu detayı bir süre sonra The Verge sitesinden Tom Warren fark etmiş ve kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşmış.

Xbox chief Phil Spencer has revealed the Xbox Series X processor. It's marked with "8K" and Project Scarlett pic.twitter.com/dvWfMRl7qB