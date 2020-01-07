Xbox Series X Konsolunun Çipi Sonunda Göründü

Xbox Series X ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi sıradaki Xbox konsolu bu yılın son çeyreğinde bizlerle buluşacak. Şu anda konsolun teknik detayları hakkında her şeyi bilmiyoruz ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Bugün bunlara çipi de dahil oldu. Evet, Xbox Series X konsolunun çipini görebildik.

Çipin resmi aslında çok enteresan bir şekilde ortaya çıkmış. Öyle ki Xbox patronu Phil Spencer çipin resmini Twitter hesabının profil resmi olarak ayarlamış. Bu detayı bir süre sonra The Verge sitesinden Tom Warren fark etmiş ve kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşmış.

Xbox chief Phil Spencer has revealed the Xbox Series X processor. It's marked with "8K" and Project Scarlett pic.twitter.com/dvWfMRl7qB — Tom Warren (@tomwarren) 6 Ocak 2020

Xbox Series X çipinin Xbox One X çipi ile benzerlik gösterdiği fark ediliyor ama yeni nesil konsolun çipi biraz daha büyük. Hatta bir karşılaştırma yapabilmeniz için hemen aşağıya Xbox One X modelinin çipinin resmini koyalım.

Bunun yanı sıra Project Scarlett ve 8K yazıları da dikkatinizi çekmiştir. Bu da bizlere Xbox Series X konsolunun aynı PlayStation 5 gibi 8K desteği sunacağını gösteriyor.

Şu an için bunların haricinde yeni nesil Xbox konsolunun çipi hakkında pek fazla bir detay bilinmiyor ama zamanı geldiğinde Microsoft eteğindeki tüm taşları dökecek ve bizler de merak ettiğimiz tüm detayları öğrenmiş olacağız. Merak edilen şu ki, beklenen zaman ne zaman gelecek? Bekleyip göreceğiz, sevgili Tamindir takipçileri.