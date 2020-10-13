İlk Xbox Series X Kutu Açılım Videosu Ortaya Çıktı

Xbox Series X kutu açılım videosu ortaya çıktı. Yeni nesil konsolun gönderildiği depolardan bir tanesinde çekildiği düşünülen bu video, kutu içeriği hakkında net detaylar sunuyor. Detaylar haberimizde.

Her ne kadar ülkemizdeki fiyat etiketi nedeniyle içimiz buruk olsa da, yeni nesil konsolların çıkışı için bir şekilde heyecanlanıyoruz. Önümüzdeki ay bu zamanlarda yeni nesil başlamış olacak. Malumunuz Xbox Series S / X 10 Kasım 2020 tarihinde oyun severler ile büyük buluşmasını gerçekleştirmiş olacak.

Dün ilk olarak Nico Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden erken saatlerde Xbox Series X konsollarının depolara ulaştığı ve gönderilmeye hazır olduğuna dair paylaşım yaptı.

First Xbox Series X consoles coming in, ready to ship to storeshttps://t.co/PNLovoSC4O pic.twitter.com/aO7sk2iyKx — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 12, 2020

Bu paylaşım tahmin edebileceğiniz üzere büyük bir heyecan yarattı. Ne var ki çok geçmeden Willy Crow isimli Youtube kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video ise olay oldu. Çünkü bu video, Xbox Series X kutu açılım videosuydu.

Xbox Series X Kutu Açılım Videosunu Kaçırmayın!

Bahsi geçen video çok geçmeden Gizli hale getirildi. Ancak sizin de bildiğiniz gibi, bir şeyin internet ortamında bir defa paylaşıldıktan sonra hızla yayılması an meselesi oluyor. Öyle ki bahsi geçen video daha sonradan Mr Farky Hars isimli bir başka Youtube kanalı üzerinden yayınlandı. Microsoft tarafından buna da kısa sürede müdahalede bulunulma ihtimali bir hayli elbette ama hazır yayındayken, vakit kaybetmeden izlemenizde fayda var. İlgili videoya haberimizin sonundan göz atabilirsiniz.

Şunu söylemeden geçmemekte fayda var ki, Xbox Series X henüz ön-sipariş aşamasında ve Daniel Ahmad tarafından yapılan paylaşıma da bakacak olursak, henüz perakendecilere gönderilmiş bile değil. Haliyle yayınlanan videonun, Xbox Series X konsolunun ulaştığı depolardan bir tanesinde çekilmiş olduğu büyük ölçüde ihtimal dahilinde ki başka bir açıklaması da yokmuş gibi görünüyor.

Willy Crow Youtube kanalı üzerinden yayınlanan videoya ilişkin herhangi bir açıklama olmadığı için bir yorumda bulunmak mümkün değil. Ancak şu bir gerçek ki, gerek Microsoft tarafından bazı şanslı kişilere Xbox Series X konsolunu dene fırsatının sunulması ve son olarak yayınlanan bu kutu açılım videosu heyecanımızı iyiden iyiye arttırıyor. Çünkü, yeni neslin başlamasına artık çok kısa bir zaman kaldı.

Mr Farky Hars tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.