İlk Xbox Series X Kutu Açılım Videosu Ortaya Çıktı

Xbox Series X kutu açılım videosu ortaya çıktı. Yeni nesil konsolun gönderildiği depolardan bir tanesinde çekildiği düşünülen bu video, kutu içeriği hakkında net detaylar sunuyor. Detaylar haberimizde.

Her ne kadar ülkemizdeki fiyat etiketi nedeniyle içimiz buruk olsa da, yeni nesil konsolların çıkışı için bir şekilde heyecanlanıyoruz. Önümüzdeki ay bu zamanlarda yeni nesil başlamış olacak. Malumunuz Xbox Series S / X 10 Kasım 2020 tarihinde oyun severler ile büyük buluşmasını gerçekleştirmiş olacak.

Dün ilk olarak Nico Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad, Twitter hesabı üzerinden erken saatlerde Xbox Series X konsollarının depolara ulaştığı ve gönderilmeye hazır olduğuna dair paylaşım yaptı.

First Xbox Series X consoles coming in, ready to ship to storeshttps://t.co/PNLovoSC4O pic.twitter.com/aO7sk2iyKx