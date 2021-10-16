Xbox Series X Mini Buzdolabının Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu
Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Xbox Series X mini buzdolabının çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar!
Xbox Series X mini buzdolabının çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Microsoft'un mini buzdolabı uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor. Yeni nesil oyun konsolu Xbox Series'e benzer tasarıma sahip olan buzdolabı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.
Xbox Series X Mini Buzdolabının Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, E3 2021 etkinliği esnasında Xbox Series X mini buzdolabı modelini tanıtmıştı. Yeni nesil oyun konsoluna benzer tasarımı ile dikkat çeken buzdolabı, tanıtıldığı günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlandı.
Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu (2021)
Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Paylaşılan listenin ilk sıralarında teknoloji şirketlerinin yer alması dikkat çekiyor.
Teknoloji devi Microsoft, mini buzdolabının fiyatını ve hangi tarihte satışa sunulacağını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre sabırsızlıkla beklenen mini buzdolabı modeli, 2021 yılının aralık ayında piyasaya sürülecek.
Buzdolabı 19 Ekim itibarıyla ön siparişe açılacak. Böylelikle ürünü satın almak isteyen kullanıcılar sipariş verebilecek. Şahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken mini buzdolabının fiyatı 99,99 dolar olarak açıklandı.
Xbox Series X mini buzdolabı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İrlanda ve daha birçok ülkede satışa sunulacak. Şirket, buzdolabını daha çok ülkede satışa sunmak için çalıştığını ifade etti.
Ukonic ile iş birliği yapılarak geliştirilen Xbox Series X mini buzdolabına 12 kutu içeceğin sığabileceği belirtildi. Microsoft'un merak içerisinde beklenen buzdolabında USB portu yer alacak. Böylece oyuncular, içeceklerini soğuturken bir yandan da cihazlarını şarj edebilecek.
The moment you’ve all been waiting for.— Xbox (@Xbox) October 15, 2021
Pre order begins for the Xbox Series X ‘Mini Fridge’ on October 19: https://t.co/XcjfXqYnpy #XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/gOl2Qf0ZSi
Xbox Series X Özellikleri Neler?
- İşlemci: AMD Zen 2
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core
- İşlemci Frekansı: 3.8 GHz
- Grafik İşlemci: AMD RDNA 2
- Grafik İşleme Gücü: 12.1 TFLOPs
- İşlem Birimi: 52 CUs
- Grafik Frekansı: 1.8 GHz
- Toplam Bellek: 16 GB RAM
- Bellek Tipi: GDDR6
- Birinci Bellek: 10 GB RAM
- Birinci Bellek Bant Genişliği: 560 GB / sn
- İkinci Bellek: 6 GB RAM
- İkinci Bellek Bant Genişliği: 336 GB / sn
- Depolama: 1 TB SSD
- Depolama Türü: NVMe SSD
- Ham Okuma Hızı: 2.4 GB / sn
- Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 4.8 GB / sn
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