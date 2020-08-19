Xbox Series X Gerçekte Nasıl Görünüyor?

Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X hakkında merak edilen bazı detaylara değinmişti. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı açıklanan yeni nesil konsolu daha doğal ve daha yakından görmeye hazır mısınız?

Xbox Series X En Doğal Hali ile Karşınızda!

Xbox Series X'in nasıl görüneceğini yayınlanan videolardan ve paylaşılan görüntülerden biliyoruz. Öte taraftan bu parlak fotoğraflar, evinizde nasıl görüneceğini tam olarak sunmuyor olabilir. Önümüzdeki birkaç sene boyunca televizyonunuzun yanında duracak konsolun gerçekte nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki tweete göz atma zamanı.

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX — Mr..Keema (@KeemaMr) August 17, 2020

Söz konusu şey tasarım olduğunda zevkler ve renkleri tartışmanın bir manası yok ancak bu tasarımı oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii hem Xbox Series X'i hem de PlayStation 5'i tasarım yönünde sevenler ya da sevmeyenler olacaktır.

Peki siz Xbox Series X hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni nesil konsol savaşlarında tercihiniz Xbox Series X'ten yana mı PlayStation 5'ten yana mı olacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.