Xbox Series X Gerçekte Nasıl Görünüyor?

Microsoft geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X hakkında merak edilen bazı detaylara değinmişti. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı açıklanan yeni nesil konsolu daha doğal ve daha yakından görmeye hazır mısınız?

Xbox Series X'in nasıl görüneceğini yayınlanan videolardan ve paylaşılan görüntülerden biliyoruz. Öte taraftan bu parlak fotoğraflar, evinizde nasıl görüneceğini tam olarak sunmuyor olabilir. Önümüzdeki birkaç sene boyunca televizyonunuzun yanında duracak konsolun gerçekte nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki tweete göz atma zamanı.

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX