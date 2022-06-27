Xbox Series X Oyunları Artık Daha İyi Görünecek

9. nesil oyun konsollarından Xbox Series X, çıktığı günden beri fiyat-performans ürünü arayanların bir numaralı tercihlerinden. Microsoft'un uygun fiyata sunduğu Game Pass abonelik sistemi sayesinde yüzlerce oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilen oyuncular, konsolun şimdiki halinden gayet memnun. Fakat Microsoft konsolu geride bırakmaya niyetli değil.

AMD'nin sitesinde duyurulan habere göre Nvidia'nın RTX ekran kartlarıyla beraber tanıttığı DLSS teknolojisine benzer bir teknoloji olan FSR 2.0, Xbox Series X konsolları için gelecek.

Yakın zamanda piyasada olan tüm ekran kartları tarafından kullanılabilen FSR'ı birkaç oyun için getiren AMD, Nvidia'nın piyasayı tekeline alma çabasına karşı direniyor. PC tarafında ise geçtiğimiz aylarda Deathloop ve God of War için FSR desteği gelmişti. Merak etmeyin, AMD diğer oyunlar üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Hitman, Forspoken, Microsoft Flight Simulator da dahil olmak üzere 15'ten fazla oyun için yakın zamanda FSR 2.0 desteği gelecek.

FSR 2.0 ile Ne Değişecek?

İsterseniz daha önce hiç duymadıysanız DSLR ve FSR teknolojilerini açıklayalım. Nvidia'nın öncülüğünü ettiği bu teknoloji, yapay zeka kullanarak oyunlardaki piksellerin tahmin edilmesi üzerine dayanıyor.

Örneğin görüntü ayarlarınızı 4K'ya çektiğinizi varsayalım. Bu durumda eğer güçlü bir bilgisayarınız yoksa kare sayısı(FPS) düşme sorunu yaşayabilirsiniz. FSR ve DLSS'İn bu noktada getirdiği çözüm, oyunun görüntü ayarlarını aslında 2K yaparak eksik kalan pikselleri yapay zeka yoluyla tamamlamak. Bu işlem direkt olarak 4K çözünürlükte işlem yapmak yerine çok daha düşük güç gerektirdiği için FPS değerlerinde kayda değer bir yükselme yaşanıyor. Ayrıca eğer çok kılı kırk yarmazsanız aldığınız görüntü de bozulmuyor. Zaten firmaların büyük önem verdiği bu teknoloji günden güne gelişiyor. Yapay zekayla görüntü iyileştirme teknolojileri, birkaç yıla görsel farkı insan gözüyle anlayamayacak seviyeye gelebilir.

FSR 2.0'da yeni gelen geçiçi anti-aliasing özelliği, ilk sürüme kıyasla daha yüksek performans alınmasını sağlyor. Xbox Series X ve PC'deki oyunlarda FSR kullanıldığında hem daha yüksek görüntü kalitesine ulaşılabilecek hem de daha yüksek FPS değerleri mümkün olacak. Oyun konsolları ve bilgisayar donanımları bu kadar pahalıyken Türkiye'de oyuncuların en iyi çözümlerinden biri FSR ve DLSS olacak gibi duruyor.