Xbox Series X Oyunları Xbox One'a Çıkacak mı?

Henüz çıkış tarihi açıklanmamış olsa da Xbox Series X bu yılın son çeyreğinde biz oyuncular ile buluşacak ve yeni nesil artık başlamış olacak. Xbox Game Studios çatısı altındaki stüdyolar ise harıl harıl oyun geliştirmekle uğraşıyorlar. Yeni nesil hızla yaklaşırken, oyuncuların kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi de Microsoft cephesinin Xbox One ailesi açısından desteğinin akıbetinin ne olacağı.

MCV sitesi, Xbox Game Studios patronu Matt Booty ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında yapılan açıklamaya bakılırsa, Xbox Series X konsolunun çıkışı ile Xbox One, Xbox One S ve Xbox One X konsollarının pabuçları hemen dama atılmayacak. En az iki yıl boyunca satışa sunulacak olan Xbox Game Studios oyunları PC ile birlikte Xbox One ailesi kullanıcılarıyla da buluşturulacak. Bunun yeni Xbox One kullanıcılarına iyi bir yatırım yaptıklarını hissetirmek için uyguladıkları bir şirket politikası olduğu söyleniyor.

Bu durum konsol dünyasında ilk kez görülen olan bir durum olacak. Bildiğiniz gibi, nesil geçişlerinde, seçili oyunlar her iki nesil konsola da çıkmıştı ama yeni nesle özel oyunlar da görmüştük. Ancak bu defa, PC kullanıcısı değilseniz, Halo: Infinite oynamak için mutlak suretle Xbox Series X almanıza gerek olmayacak. Bu liste E3 2020 fuarında yapılacak olan yeni duyurular ile genişleyecektir ve The Game Awards 2019 şovunda duyurulmuş olan Senua's Saga: Hellblade II de bir ihtimal eklenebilir.

PC kullanıcılarının ise yazılım devinin yeni stratejisine bağlı olarak hiçbir Xbox One ve Xbox Series X oyunundan mahrum kalmayacaklarını hatırlatalım. Mesela uzun zamandan sonra bu platforma geri dönen Halo serisinin yeni oyunu Halo: Infinite ve Senua's Saga: Hellblade II PC için de satışa sunulacak.