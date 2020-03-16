Xbox Series X Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

Xbox Series X özellikleri resmi olarak bugün Microsoft tarafından açıklama ile gün yüzüne çıktı. Konsolun donanımsal özelliklerine dair detayları veren Microsoft, oldukça güçlü bir konsol geliştirdiğini gün yüzüne çıkarmış oldu.

Xbox Series X aslında uzun süredir geliştiriliyordu. Microsoft'un oldukça önem verdiği projelerin başında gelen konsol için bugüne kadar büyük yatırımlar yapılmıştı. Onlarca farklı oyun stüdyosunu satın alan ve bu konsola özel oyunlar geliştirtmeye başlayan şirket, aynı zamanda donanım olarak bu sefer PlayStation'ın arkasında kalmamaya yeminliydi.

Resmi olarak açıklanan bilgiler arasında en çok dikkat çeken detay ise GPU oldu. Daha önceki konsol olan Xbox One'da 1.34 TFLOPS gücünde çalışıyordu. Yapılan açıklama ile Xbox Series X'in 12 TFLOPS gücünde çalışan bir ekran kartı olduğu açıklandı. Bu da yaklaşık 10 kat daha güçlü bir konsolun gelmekte olduğunun habercisiydi. Keza daha önce Xbox Series X hakkında açıklanan kimi ön bilgilerden bunu anlayabiliyorduk. Dahası Xbox Series X'in ekran kartı 2080ti'dan daha iyi performans dahi veriyordu.

Depolama alanı konusunda elini korkak alıştırmayan Microsoft, konsolun içerisinde yeni nesil 1TB SSD koymuştu. Ayrıca işlemci konusunda da bilgisayarlarla yarışabilecek bir işlemci tercih edilmişti. Özelliklerin tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı. Daha detaylı bilgiler için ise Microsoft Blog'da yayınlanan yazıya göz atabilirsiniz.

Xbox Series X özellikleri