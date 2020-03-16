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Xbox Series X Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

xbox series x özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Xbox Series X özellikleri resmi olarak bugün Microsoft tarafından açıklama ile gün yüzüne çıktı. Konsolun donanımsal özelliklerine dair detayları veren Microsoft, oldukça güçlü bir konsol geliştirdiğini gün yüzüne çıkarmış oldu.

Xbox Series X aslında uzun süredir geliştiriliyordu. Microsoft'un oldukça önem verdiği projelerin başında gelen konsol için bugüne kadar büyük yatırımlar yapılmıştı. Onlarca farklı oyun stüdyosunu satın alan ve bu konsola özel oyunlar geliştirtmeye başlayan şirket, aynı zamanda donanım olarak bu sefer PlayStation'ın arkasında kalmamaya yeminliydi.

Resmi olarak açıklanan bilgiler arasında en çok dikkat çeken detay ise GPU oldu. Daha önceki konsol olan Xbox One'da 1.34 TFLOPS gücünde çalışıyordu. Yapılan açıklama ile Xbox Series X'in 12 TFLOPS gücünde çalışan bir ekran kartı olduğu açıklandı. Bu da yaklaşık 10 kat daha güçlü bir konsolun gelmekte olduğunun habercisiydi. Keza daha önce Xbox Series X hakkında açıklanan kimi ön bilgilerden bunu anlayabiliyorduk. Dahası Xbox Series X'in ekran kartı 2080ti'dan daha iyi performans dahi veriyordu.

Depolama alanı konusunda elini korkak alıştırmayan Microsoft, konsolun içerisinde yeni nesil 1TB SSD koymuştu. Ayrıca işlemci konusunda da bilgisayarlarla yarışabilecek bir işlemci tercih edilmişti. Özelliklerin tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı. Daha detaylı bilgiler için ise Microsoft Blog'da yayınlanan yazıya göz atabilirsiniz.

Xbox Series X özellikleri

İşlemci 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU
Ekran Kartı 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU
Die Boyutu 360.45 mm2
İşlem Gücü 7nm Enhanced
RAM 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus#
RAM Bant Hızı 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s
Dahili Depolama 1TB NVME SSD
Yazma Hızı 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Sıkıştırma ile)
Genişletilebilir Depolama 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama USB 3.2 ile HDD Desteği
Optik Okuyucu 4K UHD Blu-Ray Drive
Performans Hedefi 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS
Renk Mat Siyah
Boyut 301mm x 151mm x 151mm
Çıkış Tarihi 2020 Tatil Dönemi
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