Xbox Series X ve S, Dolby Vision Oyun Keyfi Yaşatacak

Dolby’deki işitsel-görsel öncüler, konsollardaki bir ilk olarak gelecek Xbox Series S ve Series X’in oyun içinde hem Dolby Vision hem de Dolby Atmos sunacağını duyurdu.

Dolby Vision Atmos Oyun Destekli İlk Konsol

Dolby’nin internet sitesine göre, Microsoft’un yeni konsolları başlangıç oyunları için üç boyutlu Dolby Atmos ses sunacak ve 2021’de henüz belli olmayan bir zamanda Dolby Vision oyun desteği gelecek. Site ayrıca Dolby Vision’ın 40 kat daha parlak aydınlatma, 10 kat daha derin siyah seviyesi, 12 bite kadar renk derinliği sunarak geleneksel HDR oyunlarının bile ötesine geçecek parlaklık, kontrast, renk ve derinlik getireceğini belirtiyor.

Introducing the next level of gaming.⁣

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The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣

⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntb — Dolby (@Dolby) September 10, 2020

Oyunlar için Dolby Vision HDR teknik olarak Xbox One X’de desteklenirken, yalnızca Xbox Insiders programındaki tester’ların kullanımına sunuldu.

Dolby Vision oyun daha önce bir konsolda herkese açık sunulmamış olsa da, PC’de belirli oyunları 12 bit HDR formatında oynamak mümkün. EA’in Mass Effect Andromeda ve Battlefield 1, PC’de Dolby Vision desteği alan oyunlar arasında.

PlayStation 5'te HDR ve Dolby Desteği Nasıl Olacak?

Dolby’nin Xbox Series S ve X’de Dolby Atmos ve Vision desteğini onaylaması büyük olasılıkla PlayStation hayranlarının hoşuna gitmeyecek. Dolby Atmos, PS5’te desteklenmeyecek, Dolby Vision desteği de beklenmiyor. Sony, bunun yerine kendi bünyesinde geliştirdiği yeni tescilli “Tempest” 3D ses formatından yararlanacak, bu da şirketi Dolby’nin lisans ücretlerini ödemekten kurtaracak. HDR’a gelecek olursak, şirket Samsung’un HDR10+ formatına karşı sert bir duruş sergilediğinden PS5’in yalnızca standart HDR10 desteği sunması bekleniyor. Sony Başkanı ve COO’su Mike Fasulo, “Önceliklerimiz diğer teknolojilere ve dağıtım sistemlerine odaklanıyor ve biz buna odaklanmaya devam edeceğiz.” diyor.