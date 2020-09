Xbox Series X ve S, Dolby Vision Oyun Keyfi Yaşatacak

Dolby’deki işitsel-görsel öncüler, konsollardaki bir ilk olarak gelecek Xbox Series S ve Series X’in oyun içinde hem Dolby Vision hem de Dolby Atmos sunacağını duyurdu.

Dolby’nin internet sitesine göre, Microsoft’un yeni konsolları başlangıç oyunları için üç boyutlu Dolby Atmos ses sunacak ve 2021’de henüz belli olmayan bir zamanda Dolby Vision oyun desteği gelecek. Site ayrıca Dolby Vision’ın 40 kat daha parlak aydınlatma, 10 kat daha derin siyah seviyesi, 12 bite kadar renk derinliği sunarak geleneksel HDR oyunlarının bile ötesine geçecek parlaklık, kontrast, renk ve derinlik getireceğini belirtiyor.

Introducing the next level of gaming.⁣

⁣

The Xbox Series X and Xbox Series S are the first consoles ever with gaming in Dolby Vision® (coming soon) and Dolby Atmos® (available at launch).⁣⁣

⁣⁣@Xbox, welcome to gaming in Dolby. https://t.co/5lkpVT8ntb