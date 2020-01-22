Xbox Series X Tüm Zerafeti ile Karşınızda!

Microsoft bu yılın sonlarına doğru Xbox Series X modelini bizlere sunacak. Eğer yeni konsolun neye benzeyeceğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Neden Gizleniyor?

Bildiğiniz üzere aslında bir süredir Xbox Series X modeline ait temel tasarıma sahibiz. Buna karşın şirket, konsolun arka tarafını bizlerle paylaşmaktan kaçınıyor.

CES 2020 sırasında basın toplantısı düzenleyen AMD yetkilileri Series X modelinden bahsetmiş ve modelin arka kasa görüntülerini yayınlayarak bunlar hakkında konuşmalar yapmıştı. Bunun ardından bazı soru işaretlerinin gündeme gelmesi ile birlikte açıklama yapan AMD sözcüsü "MD, CES basın toplantısı sırasında kullanılan Xbox Series X görüntülerini Microsoft'tan almadı. Bu, yaklaşan cihaza ait özellikleri ve görüntüleri doğru bir şekilde temsil etmiyor." demişti.

Peki tüm bunları niye anlattım?

İlginç olan şey şu ki, tüm bunların saklanması aslında bir anlamda ilginç bir durum.

Yeni Sızıntılar

Yabancı bir forum sitesinde paylaşılan yeni gönderiler, bir sonraki Xbox konsolunun arka kasasına ait görüntüleri bizlere sunduğunu iddia ediyor. Hemen altta gördüğünüz görselde havalandırma deliklerine ek olarak USB, HDMI, S/PDIF, Ethernet ve güç bağlantı yuvalarını görüyoruz.

Peki bu nihai tasarım mı? Pek olası değil. AMD tarafından yayınlanan görsel (resmi görseller olmadığı kabul edilse dahi) iki HDMI bağlantı noktasından (biri giriş, biri çıkış) bahsediyordu. Görüntüler doğru olmasa dahi ikili arasındaki bağlantılardan yola çıkarak bilgilerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise yalnızca bir HDMI yuvası bulunuyor.

Nihai tasarımın öncesinde bazı bağlantı noktalarında değişiklik yapılacaktır. Buna ek olarak tam yerleşim ve konumlandırmaların da değişikliğe uğraması oldukça mümkün.

Xbox Series X direkt olarak Sony PlayStation 5 rakibi olarak bu yılın sonuna kadar tanıtılacak. Bu noktada ikili arasında benzer özelliklerin ve benzer fiyatlandırma seviyesinin bulunacağını düşünebiliriz. Ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.