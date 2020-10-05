Xbox Series X'in Türkiye Fiyatı Yabancı Basında Yer Aldı

Xbox Serie X konsolunun ülkemizdeki fiyatı, sadece bizim oyun basınımızda değil, yabancı basında da yer buldu. Xbox Series X Türkiye fiyatı, önde gelen bazı oyun mecralarının gündemine oturdu.

Xbox Series X, Xbox Series S ile dünyada eş zamanlı olarak 10 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde de satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde, her iki modelin de Hepsi Burada, Media Markt ve Vatan Bilgisayar üzerinden ön-siparişe açılması ile ülkemizdeki resmi satış fiyatı da ortaya çıkmıştı. Buna göre Xbox Series S 5399 TL ve Xbox Series X de 9299 TL üzerinden oyuncular ile buluşturulacak.

Fiyatların bu denli yüksek olmasının nedeni ise hepimizin bildiği gibi yüksek döviz kuru ve bir de üstüne eklenen, oyun konsolları için % 50 vergi oluyor. Bu durum elbette hepimizin canını sıkmış durumdayken, yeni yıla girişimiz ile vergi için belirlenen oranın eski haline dönüp dönmeyeceği belli değil.

Yaşanan bu can sıkıcı gelişme sonrasında bir Türk Reddit kullanıcısı olan azyrr, sayfa üzerinden şikayetini dile getirmiş. Yurt dışında $499 üzerinden satılan konsolun ülkemizdeki fiyatının $1200’a denk geldiğini ‘Göz yaşartıcı derecede pahalı’ başlığı ile paylaşmış. Sizin de gördüğünüz gibi, Xbox Series X için neredeyse üç kat fazla harcama yapmak durumunda kalıyoruz. azyrr tarafından ülkemizdeki vergi sisteminin nasıl işlediğinin de anlatıldığı bu paylaşım, kısa sürede oyun dünyasındaki önemli mecraların da dikkatini çekmiş.

Xbox Series X Türkiye Fiyatı Yabancı Basına Taşındı

Bu paylaşımı PureXbox sitesi ‘Xbox Series X Türkiye’de Göz Yaşartacak Derece Pahalı’ başlığı ile takipçilerine sunarken, GameRant sitesi ise ‘Xbox Series X Türkiye’de Delicesine Pahalı’ şeklinde başlık atarak sayfasında yer vermiş.

Xbox Series X, Kuzey Amerika bölgesinde $499 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bunu bugünün kuruyla kendi para birimimize çevirdiğimiz zaman 3872 TL gibi bir rakam çıkıyor. Ne var ki üstüne % 50 gümrük vergisini, % 20 lükk tüketim vergisini ve son olarak % 18 katma değer vergisini de eklediğimiz zaman, güncel rakam ortaya çıkıyor.

Görünüşe göre Xbox Series S ve Xbox Series X için belirlenen fiyat etiketleri uzun bir süre gündemimizden düşmeyecek. İlginç olan ise henüz PlayStation 5 konsolunun ülkemizdeki resmi satış fiyatını öğrenebilmiş değiliz ama büyük ihtimalle bir kara tabloyla da orada karşılaşacağız. Tabii ki Sony bir güzellik yapmaz ise.