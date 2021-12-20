Xbox Series X ve PlayStation 5 Fiyatları Tavan Yaptı

Yükselen döviz kurunun etkileri her geçen gün daha da sert bir şekilde hissedilirken, bu durum oyun konsollarına da yakından yansıyor. Son bir ay içerisinde birden fazla fiyat artışına uğrayan Xbox Series X ve PlayStation 5, şu anda adeta el yakıyor.

Xbox Series X ve PlayStation 5 Fiyatları Ne Kadar Oldu?

10 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde satışa sunulan Xbox Series X başlangıçta 9.299 TL fiyat etiketinden duyurulmuş, daha sonrasında PlayStation 5 ile rekabet edebilmek için 8.299 TL olarak güncellenmişti. Konsollara uygulanan vergilerin güncellenmesinin ardından fiyat, 7.000 TL seviyelerine kadar düşmüştü.

Artan döviz kurunun etkileri ile başlangıçta 9.499 TL olarak güncellenen fiyat, daha sonrasında 11.999 TL olmuştu. Şimdi, yeni fiyat artışı ile birlikte Xbox Series X 1 TB 13.199 TL sınırından kullanıcılara sunuluyor. Yine de sorunlar tam olarak burada bitmedi.

Vatan Bilgisayar kısa bir süre önce bu fiyatı önce 15.499 TL sonrasında ise 17.775 TL olarak güncelledi ancak ürünler şu an için stoklardan kaldırılmış gibi gözüküyor. MediaMarkt ve Teknosa gibi resmi perakendeciler halen 13.199 TL fiyatını uyguluyor ancak bu fiyatların yakın dönemde yeni bir güncelleme alıp almayacağı bilinmiyor.

PlayStation 5 tarafındaki sorunlar ayrı bir noktada çünkü yeni nesil oyun konsolu dünyanın dört bir yanında karaborsa durumu yaşıyor. Yine de resmi fiyatları ele aldığımızda diskli sürüm 8.299 TL, dijital sürüm 5.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Tabii ki oldukça az sayıda kullanıcı bu fiyatlardan satın alabilme şansı bulabildi ancak buradaki fiyatlar da sürekli olarak artışa uğradı.

Öncesinde 9.000 TL seviyesinde bulunabilen konsol, şu sıralar 20.000 TL civarlarında konumlanıyor.

Hepsiburada tarafından uygulanan fiyat politikası, geleceğe yönelik neler beklememiz gerektiğine yönelik bazı işaretleri de ortaya koyuyor: Satıcısı direkt olarak Hepsiburada olan PlayStation 5 (Diskli Sürüm) önce 11.999 TL, sonra 13.999 TL, sonra 15.999 TL, sonra 17.998 TL şimdi ise 19.998,64 TL olarak güncellenmiş durumda.

Oyun Konsolu Fiyatları Ne Olacak?

Temel olarak baktığımızda Sony ve Microsoft tarafının şu sıralar nasıl bir yol politikası izleyeceğini tahmin etmek pek de kolay değil. Bu noktada basit bir tahmin yürütebilmek için 10 Kasım 2020 ve 20 Aralık 2021 tarihlerine dair verileri karşılaştırabiliriz:

10 Kasım 2020 tarihinde 8,25 TL olan dolar kuru, şu anda 17,49 TL bandında konumlanıyor. Bu, kabaca %112 oranında bir artışa tekabül ediyor. 10 Kasım tarihinde her iki konsolun da 8.299 TL olduğunu düşünürsek, bu artışı uyguladığımızda 17.599 TL fiyat etiketine ulaşıyoruz.

Tabii ki her şey bu kadar kolay değil: Üreticiler sık sık fiyat güncellemesi yapmamak adına döviz kurunu genellikle olandan bir tık daha yukarıda kabul ediyorlar. Böylece döviz kurundaki her artışı direkt olarak fiyatlara yansıtmak zorunda kalmıyorlar. Eğer bu fiyata %20 esneme payı koyarsak, 21.199 TL sonucuna ulaşabiliriz.

Yine de bu konuda daha net bir fikir edinebilmek için üreticilerden gelecek resmi açıklamaları takip etmemiz gerekecek. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.