Xbox Series X, Xbox One X Kadar Sessiz Çalışıyormuş

Yeni nesil konsolları bekleyen bizler için Xbox Series X ile ilgili sevindirici bir haber daha geldi. Xbox patronu Phil Spencer, konsolun Xbox One X kadar sessiz çalıştığını söylüyor.

Konsollar açısından gerek birinci parti gerekse de üçüncü parti oyun yelpazesinin genişliği ve kalitesi ve teknik kapasiteleri kadar sessiz çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Haklı olarak kimse, oyun oynadığı esnada kullandığı konsolunun fanının gürültülü bir şekilde çalışmasını istemez. Microsoft Xbox One X ile bu konuda yüzleri güldüren bir performans sergiliyor ve en sessiz çalışan konsol olma özelliğini taşıyor. Görünen o ki yeni nesilde de bu performans aynen devam edecek.

GameSpot sitesi Xbox patronu Phil Spencer ile özel bir röportaj gerçekleştirmiş. Xbox One X konsoluna göre iki kat kuvvetli bir ekran kartı işlemcisi, dört kat daha kuvvetli bir işlemci ve NVMe SSD ile bir canavar tanımlamasını yapabileceğimiz Xbox Series X konsolunun buna karşılık olarak ne kadar sessiz çalışacağı merak ediliyordu. Röportaj sırasında Spencer "Ekibin yaptığı ve sizin de üst ızgaradan gördüğü üzere, tek bir merkezi fan tasarımı yoluna gittik." yorumunda bulundu ve devam etti: "Bu büyüklükteki bir fanın etrafında oluşturduğumuz tasarım, kutunun içindeki tüm güç ile Xbox One X ile karşılaştırabileceğimiz kadar sessiz çalışıyor."

Bildiğiniz gibi Phil Spencer bu ayın başlarında yaptığı açıklama ile o aralar halen Project Scarlett olarak bildiğimiz Xbox Series X konsolunu evinde kullanmaya başladığını duyurmuştu. Röportajın ilerleyen kısımlarında buna bağlı olarak bir karşılaştırma yorumunda bulundu. "Konsol evimde duruyor ve oyunlarımı istediğim şekilde oynuyorum ve Xbox One X'in sesini duymadığım gibi onun da sesini duymuyorum."

Ancak şunu unutmamakta fayda var ki, geliştirilme süreci tamamlanmış yeni nesil bir oyunun olup olmadığı bilinmiyor. Phil Spencer tarafından ay başında yapılan açıklama ise konsolda geriye uyumluluk kütüphanesinden oyunlar oynadığına işaret ediyordu. Eğer yeni nesil bir oyun da oynanıyorsa, elbette bunun son derece olumlu bir haber olduğunu söyleyebiliriz.