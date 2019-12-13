Xbox Series X: Yeni Xbox Tanıtıldı

Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu dün akşam düzenlenen etkinlikle gösterildi. Xbox Series X adı verilen konsolun ilk tanıtım videosu yayınlanırken, konsola dair ilk detayların ise bu akşam saatlerinde düzenlenecek olan The Game Awards dsırasında gösterileceği belirtildi.

Bir konsoldan ziyade bilgisayar kasasını andıran tasarımıyla dikkatlari çeken Xbox Series X için yayınlanan ilk videoda konsolun vaat ettiklerine dair cümleler kurulurken, videonun en sonunda ise tasarımı gösterildi.

Hem dikey hem de yatay olarak rahatça kullanılabilmesi için tasarlandığı söylenen Xbox Series X için kimi detaylar paylaşan Microsoft'un Xbox kanadının başkanı Phil Spencer, "yeni konsol Xbox One X'ten dört kat daha fazla işlemci gücüne sahip olacak ve bu gücü daha sessiz, etkili biçimde kullanacak" açıklamasını yaptı.

Xbox Series X tanıtımından sonra yayınlanan bir başka video ise Hellblade 2'ye aitti. Ninja Theory tarafından geliştirilen oyun için yayınlanan görüntülerin direkt olarak Xbox Series X kullanılarak çekildiği söylenirken, o video konsolun grafik gücüne dair ilk detayları bizlere gösterdi.

Xbox Series X özellikleri

Xbox Series X, içerisinde konsol için özel tasarlanmış AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA temelli işlemcisini barındıracağı daha önce açıklanmıştı. Microsoft ayrıca yeni nesil konsolunda NVMe SSD kullanacağını söylerken, böylece konsolun 8K çözünürlükte 120fps değerlerine kadar ulaşabileceği dile getirilen detaylar arasında yer almıştı.

Microsoft henüz Xbox Series X için kullandığı GPU'yu duyurmadı. Buna rağmen Hellblade 2 videosundan gördüğümüz üzere beklentinin çok üzerinde bir performans bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Phil Spencer, daha önce verdiği bir röportaj sırasında Xbox One X'in 6 teraflops gücünde bir ekran kartı kullandığını, yeni konsollarında ise bu gücün 12 teraflops seviyesine çıkacağını söylemişti.

Konsolun boyutlarına dair detaylar ise GameSpot isimli internet sitesi tarafından aktarıldı. Xbox Series X'in genişliğinin oyun kumandası kadar olduğunu söyleyen site, uzunluğunun ise 3 Xbox One kolu kadar olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamalar arasında Xbox Series X konsolunun Auto Low Latency Mode (ALLM) ve Dynamic Latency Input (DLI) özelliklerinin bulunacağı detayları da kendine yer buldu. Spencer ise konu hakkında şunları söyledi: "Bu özellikler sayesinde Xbox Series X en hızlı tepki veren konsollardan bir tanesi olacak."

Xbox Series X çıkış tarihi

Microsoft henüz iki konsol birden çıkaracağına dair iddiaları yanıtlamadı. Daha önce haber sitelerinde Microsoft'un bir amiral gemisi bir de daha ucuz ve daha güçsüz bir konsol planladığı detayları yer almıştı. Muhtemelen amiral gemisi konumunda olacak Xbox Series X ile kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft, oldukça güçlü görünen konsolunu önümüzde yıl içerisinde çıkaracağı belirtti.

2020 yılında çıkması planlanan Xbox Series X için tam tarih açıklanmazken, konsolun önümüzdeki sonbahar aylarında piyasadaki yerini alabilececeği söylenenler arasındaydı.