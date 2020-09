Xbox Series X Yerine Yanlışlıkla Xbox One Siparişi Veriyorlar

Xbox Series X ve Series S ön siparişleri satışa başladı ve beklendiği gibi pek çok konsol meraklı oyuncu yeni Xbox konsolunu satın almak istedi. Ancak yüzlerce talihsiz oyuncunun Series X ve Series S yerine Xbox One siparişi verdiği ortaya çıktı.

Twitter'daki çeşitli paylaşımlara göre bazı kullanıcıların Xbox Series'lerin ön siparişinde sorun yaşamamasının iyi bir nedeni var. Series X veya Series S yerine yanlışlıkla One X veya One S siparişi veren kullanıcılar siparişleri hızlı iletildiğini söyleyince sosyal medya gündem oldular.

Bir kullanıcı yanlışlıkla One S siparişi verme macerasını şöyle anlattı: "'Xbox'ımı Best Buy'dan sabah 8'de kolay bir şekilde satın aldım ve bunun nedenini merak ettim. 30 Eylül'de hazır olacağını söylediler daha sonrasında ise bir Xbox One S seçtiğimi fark ettim”

Andrew Alerts'ün belirttiği üzere Amazon'daki Xbox One X satışları yüzde 747 gibi büyük bir artış gösterdiğinden dolayı sadece bir avuç müşteri yanlış sipariş vermiş gibi durmuyor. Bazılarının gerçekten Xbox One almak istediğini düşünsek de, bu artışın hatalı siparişlerle ilgisi olduğunu varsayabiliriz.

Xbox Series X ve Series S ön sipariş fiyatı

Türkiye'de de ön sipariş sürecine başlayan Xbox Series X 7499 TL'den, Xbox Series S ise 4599 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Xbox Series Türkiye fiyatlarından dolayı yanlış konsol siparişi vermek pek mümkün değil ama yine de sipariş postanızı iki defa kontrol etmeyi unutmayın.