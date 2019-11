Xbox Store Üzerinde Efsane Cuma İndirimleri Başladı

Her sene olduğu gibi bu sene de bir başka önemli indirim dönemi kapıda: Efsane Cuma. İlk başka Amerika'da başlayan ama ilerleyen zamanlarda tüm dünyaya yayılan Black Friday, ülkemize bu sene Efsane Cuma adı altında uğrayacak. Oyun dünyası da bugüne özel olarak indirimler gerçekleştirecek. Microsoft, Xbox Store üzerinde Efsane Cuma indirimlerini başlattı.

Xbox One sahibi olup da almak için indirime girmesini beklediğiniz Xbox 360 ve / veya Xbox One oyunu veya oyunları varsa, mağazaya bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak bu indirimlerden şu anda sadece Xbox Live Gold aboneleri faydalanabiliyor ama sonradan bütün kullanıcılar faydalanabilecekler.

Xbox 360 tarafında Far Cry 3, Red Dead Redemption, Fallout: New Vegas, RAGE, Grand Theft Auto IV, Bioshock Infinite, Assassin's Creed, Borderlands, Dead Space, Far Cry, Resident Evil, Tom Clancy's Splinter Cell, Mass Effect ve Call of Duty oyunları, Bully: Scholarship Edition ve daha birçoğu dikkat çekiyor.

Xbox One tarafında ise Gears 5, Devil May Cry, Dishonored, Assassin's Creed, Batman, Dark Souls, Borderlands, Far Cry, Battlefield, Call of Duty oyunları, Control, Darksiders III, Dying Light, FIFA 20, Forza Horizon 4, GRID, Life is Strange 2, Metro Exodus, Mortal Kombat 11 ve Need for Speed: Heat dikkate değer olarak sayabileceğimiz oyunlardan.

Xbox Store Efsane Cuma indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.