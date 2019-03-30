Xbox Türkiye’den Oyun Fiyatlarına Büyük İndirim!

Son yıllarda yükselen kur değerleri ve vergilerin direkt olarak oyun fiyatlarına yansıtılmasıyla, hem PC hem de konsol oyunlarının fiyatları bir hayli yükselmişti. PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri neredeyse 470 TL‘nin altında AAA oyun (en üst sınıf, en büyük yapımlar) satın alamaz hale gelmiş ve bu duruma tepki göstermişlerdi.

Xbox Türkiye nihayet oyun severlerin tepkilerini dikkate almış gibi görünüyor. Çünkü yakın zamanda piyasaya sürülecek olan bazı yeni oyunlar Microsoft Store‘da uygun fiyatlarla ön siparişe açılmış durumda.

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break serilerinden tanıdığımız Remedy, Ağustos ayında Türkçe altyazı ile gelecek olan Control adlı yeni oyununu yayınlayacak. Control, PS4 için PlayStation Store’da 259 TL’den ön siparişe açılmışken, Xbox One için Microsoft Store’da 145 TL’den ön siparişle alınabiliyor.

Bethesda‘nın ara oyun tadındaki oyunu 'Wolfenstein: Youngblood', PlayStation Store‘da 179 TL’den ön siparişe açılmış durumda. Aynı oyun Microsoft Store’da ise 153 TL’den ön siparişe sunuluyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen Metro Exodus da PlayStation 4 için 299 TL‘den satılırken, Xbox One için 180 TL’den satılıyor.

PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oyunların fiyatları arasında 100 TL’ye varan farklar olduğu görülüyor. Ancak hem Sony’nin hem de Microsoft’un oyun fiyatlarını Avrupa’daki fiyatlara göre belirlediği dikkate alındığında, fiyatlar arasında bu kadar büyük farklar olmasının pek normal olmadığı söylenebilir. Bu da demek oluyor ki, ya Xbox Türkiye ekibi oyunlarda büyük indirimler yapıyor, ya da PlayStation Türkiye ekibi yüksek fiyat politikasını devam ettiriyor. Ancak bu konuda şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Yukarıda karşılaştırmalı fiyat örnekleri verilen oyunlar AAA ile AA arasında sınıflandırılan oyunları kapsıyor. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen Cyberpunk 2077’nin iki konsol arasındaki fiyat farkının nasıl olacağı da şimdiden merak ediliyor.