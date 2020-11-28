Microsoft Xbox uygulamasının kullanım alanını daha fazla genişletmeye kararlı gibi görünüyor. Öyle ki, Phil Spencer tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa Xbox uygulaması akıllı televizyonlara da gelebilir. Detaylar haberimiz.

Bildiğiniz gibi aynı Sony gibi Microsoft da Xbox için kullanıcılara ayrı bir uygulama sunuyor. Bir süre önce güncellenen bu uygulama, iOS ve Android tabanlı cihazlar, bilgisayarlar ve oyun konsollarında kullanılabiliyor ve kurulu olduğu sistemin sunduğu imkanlardan faydalanılabiliyor. Mesela mobil bir cihaza kurduğunuz zaman, dışarıdayken bile arkadaşlarınız, konsolunuz ve oyunlarınız ile bağlı olmanızı sağlıyor. Dahası ise oyun oynarken kaydettiğiniz görüntüleri ve oynanış kliplerini sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabiliyor ve arkadaşlarınız ile hem sesli hem de yazılı olarak iletişim kurabiliyorsunuz.

Xbox Uygulaması Akıllı Televizyonlara Ne Zaman Gelecek?

Ancak görünen o ki Xbox uygulamasının mobil cihazlarda, bilgisayarlarda ve oyun konsollarında olması Microsoft için yeterli olmamış ve markayı daha fazla yere yaymanın planını yapıyorlar. Yakın bir zaman önce The Verge sitesi Xbox patronu Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında, markayı akıllı televizyonlara taşımaktan şirketi alıkoyanın ne olduğu sorulmuş. Spencer ise bu soruya “Önümüzdeki on iki ay içerisinde bunu göreceğinizi düşünüyorum.” şeklinde cevap verdi ve devam etti: “Hiçbir şeyin bizi bunu yapmaktan alıkoyacağını sanmıyorum.”

Xbox patronu uygulamanın akıllı televizyon üzerindeki işleyişi hakkında herhangi bir detay vermiş değil ama görünüşe göre xCloud için yeni bir seçenek olacakmış gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi bu sistem, Xbox uygulaması ile oyunları akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde oynama imkanı tanıyor. Her ne kadar bu sistem şu anlık ülkemizde olmasa da, zaman geçtikçe desteklenen ülkelerin sayısının arttığını görebiliyoruz. Kim bilir, belki günün birinde bu listede bizim ülkemiz de yer almaya başlar.

Son olarak Xbox patronu Phil Spencer, xCloud ile büyük bir donanım değişiminin yaşandığını onaylıyor olsa da, halen bu sistemin ev konsollarının yerini almayacağı düşüncesini savunmaya devam ettiğini söyledi. Kaldı ki geçmişte eş akış (streaming) sisteminin ev konsollarının yerini almasını istemediğini dile getirmişti.