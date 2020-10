Xbox Watch Dogs: Legion Hack İndirimi Kampanyası Başladı

Xbox One sahibi olup da gözünüze kestirdiğiniz bir Ubisoft oyunu varsa, indirime girmiş olabilir. Fransız yayıncının oldukça yaratıcı bir tanıtıma imza attığı Watch Dogs: Legion Hack indirim kampanyası başladı. İki hafta sürecek olan bu kampanyayı kaçırmayın.

Oyun sektöründe kimi zaman orijinal tanıtımlar ile karşılaştığımız oluyor. Bunlardan bazıları henüz duyurulmamış olan bir oyunu ifşa ediyor, bazıları halihazırda satışta veya yakında satışa sunulacak olan bir oyun konsolunu daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla yapılıyor ve bazıları da çıkışına az bir zaman kalmış olan oyunun yine daha fazla kitleye ulaşabilmesi için ön plana çıkartıyor. Ubisoft da bunlardan bir tanesine imza attı.

Eğer Xbox mağazasına giderseniz, yayıncılığı Ubisoft tarafından yapılan oyunların Watch Dogs: Legion Hack indirimi kampanyasında olduğunu göreceksiniz. İlginç olan yanı ise her bir oyunun kapağında, Watch Dogs: Legion oyunundan aşina olduğumuz domuz kafalı kostümün o oyuna ait ana karakterin yerine montajlanmış olması. Görünüşe göre Watch Dogs 2 sonrasında yeni oyunda karşımıza çıkacak olan DedSec grubu yine iş başında.

Watch Dogs: Legion Hack İndirimi Neler Sunuyor

İndirim kampanya sayfasında, yelpazenin epey geniş olduğunu görebiliyoruz. Mesela Far Cry ve Tom Clancy’s serilerinin ve Assassin’s Creed Odyssey, The Crew 2 ve For Honor oyunlarının standart sürümlerinde, Assassin’s Creed: The Ezio Collection paketinde % 20 ile % 75 arasında değişen oradan indirimler olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca sadece standart sürümler değil, seçili oyunların özel sürümleri, Assassin’s Creed Odyssey - İlk Kılıcın Mirası içeriğinde ve Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Year 5 Pass için de indirim söz konusu.

Listelenen oyunların Smart Delivery teknolojisi sayesinde Xbox Series S / X sürümüne ücretsiz yükseltilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, eğer Ubisoft oyunlarını seviyorsanız, bu fırsatı değerlendirmenizde fayda olduğunu düşünüyoruz. 5 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan Watch Dogs: Legion Hack indirimi kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Watch Dogs: Legion Konusu

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışına da temas edilecek olan oyunda, bu gelişmenin etkilerini farklı bir şekilde göreceğiz. Watch Dogs: Legion, Brexit sonrası Londra şehrinde geçecek.

İkinci oyundaki DedSec topluluğunun da geri döneceği oyunda, işlenecek olan konu bu defa tek bir karakterin gözünden anlatılmayacak. Şehirde gördüğümüz bütün karakterleri yönetebileceğiz. Öncelikle onlara ait görevleri tamamladıktan sonra ekibimize katacağımız bu karakterler ile direniş gücümüzü kuvvetlendirecek ve şehri kontrolü altında tutmaya çalışan yönetimi ortadan kaldırarak özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız.