Xbox Yöneticisinden Starfield Açıklaması: "En Az Bug'a Sahip Bethesda Oyunu Olacak"

Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Starfield'ın lansman sırasında Bethesda oyunları arasında en az bug'a sahip olacağını iddia etti.

Starfield yılın en çok beklenen oyunlarından biri. 6 Eylül'de çıkacak olan oyunun çıkmasına üç aydan az bir süre kaldı ve görünüşe göre Microsoft lansman için Bethesda'ya güveniyor. Xbox Games Studios başkanı Giant Bomb'a verdiği son röportajda şunları söyledi:

"Bug sayılarını görüyorum ve sadece rakamlara bakarak, eğer bugün bile çıkmış olsaydı, Starfield şimdiye kadar çıkmış Bethesda oyunları arasında en az bug'a sahip olurdu."

Bethesda'nın Sicili Pek Temiz Değil

Starfield ilk olarak 2018'de, Bethesda'nın bir sonraki Fallout oyununun lansmanını tamamlamasından kısa bir süre sonra duyurulmuştu. Oyunun normalde Eylül 2023 çıkış tarihinden önce piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak oyun birçok kez erteleme yaşadı.

Oyunun en az bug'a sahip çıkacağını söylemek elbette cesurca bir iddia, öyle ki son Bethesda oyunları göz önüne alındığında şirketin sicili pek de temiz değil.

Starfield şu anda Xbox ve PC üzerinden ön siparişe açık durumda. Peki sizce oyun beklenen çıkışı yapabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.