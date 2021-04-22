Xbox'taki Oynaması Ücretsiz Oyunlar İçin Kritik Karar!

Xbox'taki oynaması ücretsiz oyunlar için oyuncuları sevindiren bir karar alındı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından alınan karara göre artık ücretsiz çevrim içi oyunları oynamak için Xbox Live Gold üyeliği gerekmeyecek.

Xbox'taki Oynaması Ücretsiz Oyunlar için Üyelik Gerekmeyecek

Xbox konsollarında ücretsiz çevrim içi tabanlı video oyunlarını oynamak için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmak gerekiyordu. Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmak için her ay belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyordu çünkü ücretsiz oyunu oynayabilmek için bir ücret ödenecek olması mantığa biraz aykırı geliyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bu konu ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karara göre artık platformdaki ücretsiz çevrim içi tabanlı oyunları oynayabilmek için Xbox Live Gold gerekmeyecek. Peki, Xbox Store'da yer alan ücretsiz oyunlar neler? Mağazada battle royale türünün en başarılı örneklerinden olan Fortnite, Apex Legends ve Call of Duty: Warzone yer alıyor.

Battle royale oyunlarının yanı sıra Bungie tarafından geliştirilen Destiny 2, Roblox, Warface, World of Tanks, War Thunder, World of Warships: Legends gibi yapımlar da yer alıyor. Arabalarda futbol oyunu oynayabilmemize olanak tanıyan Rocket League da mevcut. Mağazada 50'den fazla oynaması ücretsiz yapım bulunuyor.

Xbox'taki Ücretsiz Oyunlar Listesi