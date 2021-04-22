Xbox'taki Oynaması Ücretsiz Oyunlar İçin Kritik Karar!

Xbox'taki oynaması ücretsiz oyunlar için oyuncuları sevindiren bir karar alındı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından alınan karara göre artık ücretsiz çevrim içi oyunları oynamak için Xbox Live Gold üyeliği gerekmeyecek.
Xbox'taki Oynaması Ücretsiz Oyunlar için Üyelik Gerekmeyecek
Xbox konsollarında ücretsiz çevrim içi tabanlı video oyunlarını oynamak için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmak gerekiyordu. Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmak için her ay belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyordu çünkü ücretsiz oyunu oynayabilmek için bir ücret ödenecek olması mantığa biraz aykırı geliyordu.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bu konu ile ilgili oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karara göre artık platformdaki ücretsiz çevrim içi tabanlı oyunları oynayabilmek için Xbox Live Gold gerekmeyecek. Peki, Xbox Store'da yer alan ücretsiz oyunlar neler? Mağazada battle royale türünün en başarılı örneklerinden olan Fortnite, Apex Legends ve Call of Duty: Warzone yer alıyor.
Battle royale oyunlarının yanı sıra Bungie tarafından geliştirilen Destiny 2, Roblox, Warface, World of Tanks, War Thunder, World of Warships: Legends gibi yapımlar da yer alıyor. Arabalarda futbol oyunu oynayabilmemize olanak tanıyan Rocket League da mevcut. Mağazada 50'den fazla oynaması ücretsiz yapım bulunuyor.
Xbox'taki Ücretsiz Oyunlar Listesi
- 3on3 FreeStyle
- Aegis Wing
- APB Reloaded
- Apex Legends
- Armored Warfare
- Battle Islands: Commanders
- Bless Unleashed
- Brawlhalla
- Call of Duty: Warzone
- Crackdown Crackdown 2
- Crimson Alliance
- Crossout
- CRSED: F.O.A.D.
- Darwin Project
- Dauntless
- DC Universe Online
- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters
- Dead or Alive 6: Core Fighters
- Defiance 2050
- Destiny 2
- Doritos Crash Course
- Dungeon Defenders II
- Enlisted
- Eternal Card Game
- Family Game Night
- Fishing Planet
- Fortnite
- Galaxy Control: Arena
- Happy Wars
- Harm’s Way
- Hawken
- Hyper Scape
- Killer Instinct
- Korgan
- Minion Masters
- Neverwinter
- Outriders (Demo)
- Paladins
- Path of Exile
- Phantasy Star Online 2
- Phantom Dust
- Pinball FX2
- Prominence Poker
- Realm Royale
- Rec Room
- Resident Evil Revelations 2
- ROBLOX
- Rocket League
- Rogue Company
- Skyforge
- SMITE
- Spacelords
- Spellbreak
- Star Trek Online
- Techwars Global Conflict
- TERA
- The Four Kings Casino and Slots
- Too Human
- Trove
- Vigor
- War Thunder
- Warface
- Warframe
- World of Tanks
- World of Warships: Legends
- Yaris
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