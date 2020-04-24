XCOM 2'yi Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

2K Games ve Firaxis Games, XCOM 2 oyununun Steam üzerinden bir hafta boyunca ücretsiz oynanabileceğini duyurdular. Hazır XCOM: Chimera Squad da çıkmışken, serinin oyuncu kitlesini genişletmek için iyi bir hamle olabilir.

XCOM: Enemy Unknown için devam niteliğindeki XCOM 2 oyununun hikayesine göre yaratıklar dünyada hüküm sürerlerken, gerilla lideri olarak sizin dünya genelinde bir direniş başlatarak yaratık tehdidini ortadan kaldırarak insan ırkını kurtarmanız gerekecek.

Oynanış olarak aralarından seçim yapabileceğiniz beş sınıf bulunuyor. Bu beş sınıfın özel yetenek ağaçları var ve askerinizi hem oynayış hem de taktik uygulama stilinize göre oluşturabileceksiniz. Yeni oynanış sistemleri sayesinde XCOM 2, taktiksel anlamda daha esneklik sunacak. Öte yandan savaş alanında yeni yeteneklere sahip olmak için Avenger isimli üssünüzde yeni odalar inşa ederek, uygulayacağınız taktik veya taktikler için yeni silahlar ve zırhlar araştırabiliyor, geliştirebiliyor ve daha sonradan yükseltmelerini yapabiliyorsunuz.

Topluluğun kullanımına sunulmuş olan araçlar sayesinde kendi senaryonuzu ve daha birçok şeyi oluşturmanıza ve Steam Workshop üzerinden paylaşmanızı sağlıyor.

XCOM 2'yi bir hafta boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz

XCOM 2 şu anda 30 Nisan 2020 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. Eğer oyundan memnun kalırsanız, hem standart hem de Deluxe sürüm için 7 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan % 75 oranındaki indirim ile tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. Kaydettiğiniz tüm ilerleme de her zaman olduğu gibi tam sürüme aktarılacak ve her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.