Xerox, HP'yi Satın Alabilir! Dudak Uçuklatan Teklif Sunacak

Dünyanın en büyük yazıcı üreticileri arasında bulunan Xerox, HP'yi satın almaya hazırlanıyor. Xerox yönetim kurulu HP'yi satın almak için çalışmalara başladı.

Xerox, HP'yi satın almak için toplamda 27 milyar doların üzerinde teklif verecek. Xerox'un büyük bir bankadan fonlama için taahüt aldığı konuşuluyor. HP tarafı bu satın alıma pek sıcak bakmıyor olabilir. Yabancı kaynaklara konuşan HP sözcüsü söylentiler ile ilgili açıklama yapılmayacağını söyledi.

HP, yazıcı tarafında son zamanlarda zor günler geçiriyor. HP, üçüncü çeyrekte yazıcı faaliyetlerinden elde ettiği gelirin yıllık yüzde 5 düşüş gösterdi. HP ayrıca Ekim ayında maliyetleri düşürmeyi amaçlayan yeniden yapılandırma programı kapsamında 9,000 kadar çalışanı işten çıkarma planını açıklamıştı.

Xerox'un HP'yi satın alıp almayacağı henüz net olarak bilinmiyor. Konu hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bakalım HP tarafı Xerox'un sunacağına teklifi ne yanıt verecek? Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.